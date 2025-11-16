應李在明要求加碼 三星、現代等財團允諾5年在南韓投資5500億美元

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
SK集團會長崔泰源（左）、三星電子會長李在鎔（中）16日參加由南韓總統李在明主持的會議。（歐新社）
SK集團會長崔泰源（左）、三星電子會長李在鎔（中）16日參加由南韓總統李在明主持的會議。（歐新社）

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團16日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5500億美元，希望達成對美投資3500億美元的貿易協議後，也強化國內的投資力道。

三星電子發布新聞稿說，三星集團旗下事業未來五年將在國內投資450兆韓元（約3095億美元），涵蓋AI基礎設施和研發等領域。現代汽車集團也承諾在五年内投入125.2兆韓元。造船業者韓華海洋與HD現代也同步公布新的投資計畫。

SK集團則重申，至2028年將在AI、半導體、能源和生技等領域投資128兆韓元。LG集團也重申，2024年至2028年間將投入100兆韓元，主要用於材料、零組件和設備。

有鑑於美國和南韓達成貿易協議後，外界不免憂心南韓國內投資相形減少，南韓總統李在明會見三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源，敦促企業擴大國內投資，並承諾政府將給予協助。李在明也表示，首爾方面不排除採取新的支持方式，譬如由政府買下企業發行的次順位債，或擔負起「第一順位損失」的角色。

李在明在會中說：「隨著企業擴大對美投資，外界擔心南韓本土投資會被排擠。」他並呼籲企業「要考慮在國內投資更多」。

三星電子表示，因應全球人工智慧（AI）熱潮帶動的晶片需求，將在南韓平澤廠增設一條新的晶片生產線，作為三星在南韓國內投資的一環。

李在明也要求企業，多和政府協調，善用這項3500億美元的海外投資方案。

李在鎔則說：「三星會提高本土投資、為年輕人創造優質工作機會，並在和中小企業、新創企業的合作上投入更多心力。」

三星發言人表示，旗下這座新工廠將生產記憶體晶片，供應傳統伺服器和AI伺服器的需求。隨著全球晶片製造商全力投入AI晶片生產，排擠手機、電腦與伺服器所需的其他記憶體供應，引發晶片價格大幅上揚。路透引述知情人士報導，三星電子本月已將部分記憶體晶片的售價較9月調高最多六成。

三星電子表示，平澤2023年底暫緩建設的P5廠，將於2028年開始量產，並表示，為支應營運擴張，還計畫投入更多基礎設施建設。

三星電子在聲明中說：「隨著全球進入AI全面成長期，我們預期記憶體半導體的需求將在中長期擴大。為了能及時因應市場變化，三星將預先確保產線。」

三星 南韓 AI

