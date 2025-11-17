4關鍵議題沒突破 氣候峰會進入第2周 談判進度卡關

我的頻道

特派記者林奐成、洪欣慈、潘俊宏／貝倫16日電
巴西貝倫COP30大遊行從聖布拉斯市集出發，原住民在遊行隊伍強力表達保護環境訴求。（特派記者潘俊宏／巴西攝影）
聯合國第30屆氣候峰會（COP30）15日進入第6天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將在21日準時閉幕，同時指出本周談判的議程，將分為全球調適目標、氣候基金、減緩及公正轉型等面向。

全體會議15日通過「附屬科學技術諮詢機構」建議文件，當中除了提到調適，也說明將檢視「華沙損失與損害國際機制」、夏姆錫克減緩野心和實踐計畫及阿聯酋公正轉型計畫等，這代表巴西將過去幾屆峰會談判內容再拿出來審視，符合這次重視「實踐」的理念。

各國在第一周提出四大關鍵議題，包括氣候融資、貿易、透明度與「國家自定貢獻」（NDC3.0）減碳目標，隨後由主席諮詢各國，但至今不知結果為何。不過，柯利亞宣布會將諮詢情況總結成一份「筆記」於16日公布，作為推進討論的基礎。

世界資源研究所（WRI）國際氣候總監沃斯科指出，第一周談判進展令人擔憂，4個關鍵議題都沒有實質突破。若這些議題持續發散，進入第二周部長級談判時，要達成具體協議恐面臨巨大挑戰。

WRI「2025年氣候轉型聯盟」資深經理斯瓦比表示，本屆峰會另一重要工作是訂出全球調適目標（GGA）指標，但談判也遇挑戰，許多國家堅持這些指標必須是自願、非懲罰性，且不得作為獲取氣候資金的新條件；除指標外，調適資金如何在2030年前增加到1200億，也是首周談判的爭議議題。

過去一周，巴西發布數份倡議性質的文件，包括「貝倫綠色工業化宣言」獲得35國支持，列出轉型的環境、經濟與社會目標，以及如何驅動科技創新，並建立永續的經濟成長模式。「貝倫永續燃料承諾」也取得進展，透過成立1個實踐平台，設定20項跨產業行動，涵蓋航空、海運、鋼鐵和水泥業，承諾在2035年前將永續燃料增加4倍。

COP30如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地社運及基層社區組織也發起人民峰會（People’summit），峰會發表最終宣言，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等人都特地到場，當面聆聽人民峰會的聲音及訴求。

超過90歲高齡、以致力保護亞馬遜聞名全球的巴西重要原住民領袖兼環保人士拉奧尼（Raoni ）今也出席現場，一出場台下便歡呼聲不斷。拉奧尼以族語向全場說，土地正在發生劇烈變化，空氣愈來愈難以呼吸、該下的雨遲遲不下，造成嚴重乾旱，因氣候造成的健康問題也衝擊了他的聚落。這也是為什麼大家需要藉著COP30這個機會聚集在此，要一起將這些心聲告訴各國元首、政府和權威人士，停止砍伐森林、開採和剝削土地的破壞行為，讓各國元首、政府及當局意識到自己有能力停止這種行為。

巴西 原住民 氣候峰會

