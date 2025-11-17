4關鍵議題沒突破 氣候峰會進入第2周 談判進度卡關

巴西貝倫COP30大遊行從聖布拉斯市集出發，原住民在遊行隊伍強力表達保護環境訴求。（特派記者潘俊宏／巴西攝影）

聯合國第30屆氣候峰會 （COP30）15日進入第6天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將在21日準時閉幕，同時指出本周談判的議程，將分為全球調適目標、氣候基金、減緩及公正轉型等面向。

全體會議15日通過「附屬科學技術諮詢機構」建議文件，當中除了提到調適，也說明將檢視「華沙損失與損害國際機制」、夏姆錫克減緩野心和實踐計畫及阿聯酋公正轉型計畫等，這代表巴西 將過去幾屆峰會談判內容再拿出來審視，符合這次重視「實踐」的理念。

各國在第一周提出四大關鍵議題，包括氣候融資、貿易、透明度與「國家自定貢獻」（NDC3.0）減碳目標，隨後由主席諮詢各國，但至今不知結果為何。不過，柯利亞宣布會將諮詢情況總結成一份「筆記」於16日公布，作為推進討論的基礎。

世界資源研究所（WRI）國際氣候總監沃斯科指出，第一周談判進展令人擔憂，4個關鍵議題都沒有實質突破。若這些議題持續發散，進入第二周部長級談判時，要達成具體協議恐面臨巨大挑戰。

WRI「2025年氣候轉型聯盟」資深經理斯瓦比表示，本屆峰會另一重要工作是訂出全球調適目標（GGA）指標，但談判也遇挑戰，許多國家堅持這些指標必須是自願、非懲罰性，且不得作為獲取氣候資金的新條件；除指標外，調適資金如何在2030年前增加到1200億，也是首周談判的爭議議題。

過去一周，巴西發布數份倡議性質的文件，包括「貝倫綠色工業化宣言」獲得35國支持，列出轉型的環境、經濟與社會目標，以及如何驅動科技創新，並建立永續的經濟成長模式。「貝倫永續燃料承諾」也取得進展，透過成立1個實踐平台，設定20項跨產業行動，涵蓋航空、海運、鋼鐵和水泥業，承諾在2035年前將永續燃料增加4倍。

COP30如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地社運及基層社區組織也發起人民峰會（People’summit），峰會發表最終宣言，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等人都特地到場，當面聆聽人民峰會的聲音及訴求。

超過90歲高齡、以致力保護亞馬遜聞名全球的巴西重要原住民 領袖兼環保人士拉奧尼（Raoni ）今也出席現場，一出場台下便歡呼聲不斷。拉奧尼以族語向全場說，土地正在發生劇烈變化，空氣愈來愈難以呼吸、該下的雨遲遲不下，造成嚴重乾旱，因氣候造成的健康問題也衝擊了他的聚落。這也是為什麼大家需要藉著COP30這個機會聚集在此，要一起將這些心聲告訴各國元首、政府和權威人士，停止砍伐森林、開採和剝削土地的破壞行為，讓各國元首、政府及當局意識到自己有能力停止這種行為。