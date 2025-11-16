我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

五角大廈、國會與商務部禁用DeepSeek 德義也設限

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

特派記者洪欣慈、潘俊宏／貝倫即時報導
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的聲音與訴求。（記者潘俊宏／攝影）
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的聲音與訴求。（記者潘俊宏／攝影）

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地社運及基層社區組織也發起人民峰會（People’summit），今邁入最後一天，現場氣氛進入最高潮。峰會發表最終宣言，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等人都特地到場，當面聆聽人民峰會的聲音及訴求。

人民峰會今天以兒童峰會為主軸，呼籲弱勢者及基層住民應該團結，重視土地及氣候正義，集會前來自各地的團體搖旗吶喊呼口號進場，現在並展示一幅兒童們的繪畫要求氣候正義及阻止氣候持續變遷惡化。

超過90歲高齡、以致力保護亞馬遜聞名全球的巴西重要原住民領袖兼環保人士拉奧尼（Raoni ）今也出席現場，一出場台下便歡呼聲不斷。拉奧尼以族語向全場說，土地正在發生劇烈變化，空氣愈來愈難以呼吸、該下的雨遲遲不下，造成嚴重乾旱，因氣候造成的健康問題也衝擊了他的聚落。這也是為什麼大家需要藉著COP30這個機會聚集在此，要一起將這些心聲告訴各國元首、政府和權威人士，停止砍伐森林、開採和剝削土地的破壞行為，讓各國元首、政府及當局意識到自己有能力停止這種行為。

在拉奧尼發言後，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等官員隨後出席現場，人民峰會在三人抵達後，於三人面前朗讀人民峰會數日會議下來的最終宣言。宣言歸納出多項嚴峻問題，包括資本主義造成日益嚴重的氣候危機、邊緣社區面臨基礎設施和缺少適應政策，婦女、青年、貧困人口和有色人種遇到的處境更加嚴重。

柯利亞等人抵達會場後，坐在各地環保人士中間，全程聆聽人民峰會的宣言訴求，並現場收下人民峰會遞交的信件，包括由700名參加人民峰會活動的兒童和青少年共同撰寫的兒童高峰會信函，並承諾承諾將人民峰會的訴求帶到接下來一週將繼續展開的COP30會議中。

氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人...
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，巴西原住民領袖兼環保人士拉奧尼（中）在對談前向群眾致意呼籲團結。（記者潘俊宏／攝影）
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排中）今天與反對COP30氣候變遷談...
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。（記者潘俊宏／攝影）
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排右四）今天與反對COP30氣候變遷...
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排右四）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。（記者潘俊宏／攝影）
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人...
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，來自各國反對團體展示兒童們繪畫要求土地與氣候正義。（記者潘俊宏／攝影）

巴西 亞馬遜 原住民

上一則

COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

延伸閱讀

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%
COP30直擊／衝突升溫 抗議者力阻入口 峰會大門一度關閉

COP30直擊／衝突升溫 抗議者力阻入口 峰會大門一度關閉
巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應

巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應
COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元