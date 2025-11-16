我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

致死率最高達80% 衣索比亞爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世衛組織2005年在安哥拉北部一處疑似馬爾堡病毒感染者的住家進行勘查。(路透)
世衛組織2005年在安哥拉北部一處疑似馬爾堡病毒感染者的住家進行勘查。(路透)

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg viruses）疫情，目前至少已發現9例病例。馬爾堡病毒與伊波拉病毒（Ebola viruses）造成的疾病性質很像，同屬高度出血性疾病，致死率最高可達80%。

非洲疾管中心指出，衣索比亞官員本周通報疑似出血性病毒案例後，國家參考實驗室迅速進行檢測，並於15日正式確認為馬爾堡病毒。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在14日證實，南部地區已偵測到至少9起病例。

馬爾堡病毒是已知最致命的病原體之一，症狀包括嚴重出血、發燒、嘔吐與腹瀉，潛伏期長達21天。與伊波拉相同，病毒透過接觸體液傳播，致死率介於25%至80%。

非洲疾管中心表示，初步分析顯示，病毒株與過去在東非發現的類型相似。衣索比亞衛生當局已在位於南部的金卡（Jinka）地區，採取快速措施確認疫情並展開圍堵。

目前尚無核准的馬爾堡病毒疫苗或抗病毒治療，但口服或靜脈補液及針對症狀的支持性療法能提高患者存活率。

今年1月，坦尚尼亞爆發馬爾堡疫情曾造成10人死亡，官方於3月宣布疫情結束。盧安達也在2024年底成功撲滅該國首起馬爾堡疫情，當時造成15人死亡。

疫情 譚德塞 疫苗

上一則

「只為開玩笑」22歲男未咀嚼一口吞漢堡 昏迷送醫搶救

下一則

對中國示好？南韓政府將3國官方表述明確為「韓中日」

延伸閱讀

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮
衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診
美國斡旋下 剛果與叛軍再簽新和平架構

美國斡旋下 剛果與叛軍再簽新和平架構
巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應

巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英