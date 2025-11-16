「只為開玩笑」22歲男未咀嚼一口吞漢堡 昏迷送醫搶救

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
男子未經咀嚼，一口吞下漢堡，結果倒地送醫。漢堡示意圖。（取材自unsplash.com@Arvid Skywalker）
希臘一名22歲男子與朋友聚餐時，為了「開玩笑」，竟一口吞下漢堡。吞下後，他驚慌來回走動，並靠在柱子上撞擊背部，似乎試圖將食物吐出，最終倒地送醫，嚇壞在場朋友。男子目前依賴呼吸器維持生命，大腦與腎臟等器官均受損。

朋友目擊驚恐過程

據每日郵報報導，當時在場的朋友透露，男子吞下漢堡後情緒激動、開始慌亂走動，似乎想把食物吐出。他曾走開，又回來靠著柱子撞背，但始終未能吐出。朋友表示：「我們以為他會把食物吐出來，但沒有發生。」

朋友也強調，這並非挑戰或比賽。男子在塞漢堡進口中前，只說了要朋友「看看」他的舉動，認為這整件事頂多算是玩笑。據悉，男子甚至曾停止呼吸達兩分鐘之久。

專家警告後果嚴重

男子被送往希臘科羅皮鎮的G. Gennimatas醫院重症監護室，目前情況危急，仰賴呼吸器維持生命。

希臘公共醫院工會主席Michalis Giannakos指出，男子情況不樂觀，要獲救只能靠奇蹟。他質疑，一個人怎能整口吞下漢堡而不咀嚼，並指出即使有人施以急救，也需要醫師介入，因大腦缺氧可能造成不可逆損傷。

前雅典-比雷埃夫斯醫院醫師協會主席Matina Pagoni則指出，「這是悲劇性的事件，一名原本只想開心聚餐的22歲年輕人，如今被插管維持生命，器官大範圍受損，包括大腦、腎臟等，都出現非常嚴重的問題。」

警方發言人Konstantina Dimoglidou表示，當局將調查餐廳監視畫面，以釐清是否有人鼓勵男子進行這樣的「玩笑」。

