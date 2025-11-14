我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

希特勒性發育與青春期受影響？DNA研究揭露可能罹患1基因疾病

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷警方發現的納粹德國領導人希特勒半身像，攝於2019年。(美聯社)
阿根廷警方發現的納粹德國領導人希特勒半身像，攝於2019年。(美聯社)

納粹德國獨裁者希特勒自第一次世界大戰服役期間曾遭同袍嘲笑以來，外界便不斷流傳他在性方面異常的種種傳聞。天空新聞報導，一支由國際科學家與歷史學家組成的團隊所做的新研究，聲稱終於揭露希特勒身體的真正問題。

研究使用的DNA最初來自希特勒地堡中一張染血沙發。納粹政權垮台後，蘇聯紅軍允許歐洲戰區盟軍最高統帥艾森豪的通信官羅森格倫（Roswell P. Rosengren）進入，他剪下了一小片布料帶回家。這片布料在保險箱中保存數十年，最終出售給蓋茲堡歷史博物館。

研究團隊分析DNA後認為，希特勒極有可能患有某種形式的卡門氏症候群（Kallmann Syndrome），這種基因疾病會阻礙青春期正常發育。他們也指出，與流行傳言相反，希特勒並沒有猶太血統。

這項研究的結果包括發現，希特勒身上缺乏一個與性器官發育相關、名為PROK2的基因。PROK2缺失會導致睪固酮水平低於正常，並可能造成陰莖短小，通常只有幾公分長。這也解釋二戰期間在英國流行、用以醜化德方領導層的著名歌曲「希特勒只有一顆蛋」（Hitler Has Only Got One Ball）的核心主題。

此外，希特勒具有較高的多基因風險分數（polygenic risk score）。這是一種將個體DNA與整體人口基因比對後測得的疾病風險指標，顯示他在自閉症、精神分裂症與雙相情感障礙方面的遺傳傾向較高。

這項研究的首席遺傳學家金恩（Turi King）教授曾鑑定出英王理查三世的遺骸。她向記者坦承：「如果幾年前有人告訴我，我會談論希特勒的生殖器，我絕對不會相信。」她也對考慮是否要檢測希特勒的DNA感到「糾結」，但最後仍決定進行，因為數以千計的考古遺骸都接受過同樣的程序。

她自問：「為什麼希特勒例外？為什麼不研究他？不研究就等於把他捧上神壇。」並表示團隊的研究結果，將為理解希特勒這位歷史上研究最深入的人物增添「另一層資訊」，但也提醒不要過度解讀這些結果。

CNN報導，倫敦法蘭西斯．克里克研究所學者斯科格倫（Pontus Skoglund）指出，在不了解基因組品質、原始資料與分析方法的前提下，無法評估研究的主張。他也質疑，此類研究的科學價值是否足以抵消對當今病患可能造成的污名化。

DNA 納粹 保險

上一則

北歐8國承諾5億元援烏 安全共同體成形 澤倫斯基切割涉貪親信

下一則

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

延伸閱讀

「全網最像夫妻」被勸驗DNA 妻子回應：早做過婚檢了

「全網最像夫妻」被勸驗DNA 妻子回應：早做過婚檢了
發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世

發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世
發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲

發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲
康熙生父是洪承疇？ 專家驗雍正第5子弘晝DNA後這麼說

康熙生父是洪承疇？ 專家驗雍正第5子弘晝DNA後這麼說

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌