希特勒性發育與青春期受影響？DNA研究揭露可能罹患1基因疾病

阿根廷警方發現的納粹德國領導人希特勒半身像，攝於2019年。(美聯社)

納粹 德國獨裁者希特勒自第一次世界大戰服役期間曾遭同袍嘲笑以來，外界便不斷流傳他在性方面異常的種種傳聞。天空新聞報導，一支由國際科學家與歷史學家組成的團隊所做的新研究，聲稱終於揭露希特勒身體的真正問題。

研究使用的DNA 最初來自希特勒地堡中一張染血沙發。納粹政權垮台後，蘇聯紅軍允許歐洲戰區盟軍最高統帥艾森豪的通信官羅森格倫（Roswell P. Rosengren）進入，他剪下了一小片布料帶回家。這片布料在保險 箱中保存數十年，最終出售給蓋茲堡歷史博物館。

研究團隊分析DNA後認為，希特勒極有可能患有某種形式的卡門氏症候群（Kallmann Syndrome），這種基因疾病會阻礙青春期正常發育。他們也指出，與流行傳言相反，希特勒並沒有猶太血統。

這項研究的結果包括發現，希特勒身上缺乏一個與性器官發育相關、名為PROK2的基因。PROK2缺失會導致睪固酮水平低於正常，並可能造成陰莖短小，通常只有幾公分長。這也解釋二戰期間在英國流行、用以醜化德方領導層的著名歌曲「希特勒只有一顆蛋」（Hitler Has Only Got One Ball）的核心主題。

此外，希特勒具有較高的多基因風險分數（polygenic risk score）。這是一種將個體DNA與整體人口基因比對後測得的疾病風險指標，顯示他在自閉症、精神分裂症與雙相情感障礙方面的遺傳傾向較高。

這項研究的首席遺傳學家金恩（Turi King）教授曾鑑定出英王理查三世的遺骸。她向記者坦承：「如果幾年前有人告訴我，我會談論希特勒的生殖器，我絕對不會相信。」她也對考慮是否要檢測希特勒的DNA感到「糾結」，但最後仍決定進行，因為數以千計的考古遺骸都接受過同樣的程序。

她自問：「為什麼希特勒例外？為什麼不研究他？不研究就等於把他捧上神壇。」並表示團隊的研究結果，將為理解希特勒這位歷史上研究最深入的人物增添「另一層資訊」，但也提醒不要過度解讀這些結果。

CNN報導，倫敦法蘭西斯．克里克研究所學者斯科格倫（Pontus Skoglund）指出，在不了解基因組品質、原始資料與分析方法的前提下，無法評估研究的主張。他也質疑，此類研究的科學價值是否足以抵消對當今病患可能造成的污名化。