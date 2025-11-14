「女高中生赤手搏熊」 AI假影片瘋傳 加劇日本熊害恐慌

日本東北部秋田縣秋田市由於熊出沒，公園已實施限行措施，並豎立了熊出沒警告牌。(歐新社)

日本 近期熊害事件頻發，社群媒體上流傳由人工智慧（AI ）合成、有關熊的造假影片也明顯增多，引發民眾恐慌；這些AI影片包括熊隻闖入人類社區破壞、搶奪寵物 狗等，部分內容相當逼真；有動物專家擔心，假影片可能導致民眾在野外遇到熊時錯誤應對，面臨更大的風險。

綜合媒體報導，日本環境省數據顯示，從今年4月至9月，日本各地通報熊出沒事件超過2萬起，為近五年來最多。與往年相比，近期熊頻繁在人類居住區出沒，包括農場、工廠、住宅和溫泉旅館，甚至連JR車站和機場都遭到熊入侵。

隨著相關新聞報導增加，與熊害有關的造假影片也同步增長。讀賣新聞報導，大量AI假影片出現在YouTube、TikTok等平台，在TikTok上搜索日文中「熊」和「影片」這兩個詞後發現，在選定的100個影片片段中，約60%為AI生成，且是使用美國AI公司OpenAI旗下的影片生成模型Sora製作而成。

「日本事實核查中心」10月底調查三個假影片，包括熊打破汽車窗玻璃、闖進超市、破壞大型太陽能發電廠的太陽能板、搶奪寵物狗等，都發現部分影片中清晰可見Sora的浮水印。

據報導，這些由AI生成的假影片往往畫面逼真，但實際內容卻經不起推敲。例如一則影片中，一位高中女生赤手空拳勇敢地驅趕熊，而在現實中，日本黑熊的體重可達130公斤，常見於北海道的烏蘇里棕熊的體重甚至可達400公斤，人類幾乎無法正面與其對抗，也絕不是遇到熊襲擊時的正確應對方式。還有一段影片顯示一位老婦在農田餵熊吃水果，雙方其樂融融。專家警告，絕對不要餵食野生動物。

分析認為，有人製作並發布AI假影片是為了取樂，或是想要藉此吸引流量蹭熱度，但專家表示，這些影片混雜在海量短視音中時，迷惑性就會很強，甚至可能導致人們在野外遇到熊時錯誤應對，令情況更加危險。