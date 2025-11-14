我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「女高中生赤手搏熊」 AI假影片瘋傳 加劇日本熊害恐慌

編譯中心╱綜合13日電
日本東北部秋田縣秋田市由於熊出沒，公園已實施限行措施，並豎立了熊出沒警告牌。(歐新社)
日本東北部秋田縣秋田市由於熊出沒，公園已實施限行措施，並豎立了熊出沒警告牌。(歐新社)

日本近期熊害事件頻發，社群媒體上流傳由人工智慧（AI）合成、有關熊的造假影片也明顯增多，引發民眾恐慌；這些AI影片包括熊隻闖入人類社區破壞、搶奪寵物狗等，部分內容相當逼真；有動物專家擔心，假影片可能導致民眾在野外遇到熊時錯誤應對，面臨更大的風險。

綜合媒體報導，日本環境省數據顯示，從今年4月至9月，日本各地通報熊出沒事件超過2萬起，為近五年來最多。與往年相比，近期熊頻繁在人類居住區出沒，包括農場、工廠、住宅和溫泉旅館，甚至連JR車站和機場都遭到熊入侵。

隨著相關新聞報導增加，與熊害有關的造假影片也同步增長。讀賣新聞報導，大量AI假影片出現在YouTube、TikTok等平台，在TikTok上搜索日文中「熊」和「影片」這兩個詞後發現，在選定的100個影片片段中，約60%為AI生成，且是使用美國AI公司OpenAI旗下的影片生成模型Sora製作而成。

「日本事實核查中心」10月底調查三個假影片，包括熊打破汽車窗玻璃、闖進超市、破壞大型太陽能發電廠的太陽能板、搶奪寵物狗等，都發現部分影片中清晰可見Sora的浮水印。

據報導，這些由AI生成的假影片往往畫面逼真，但實際內容卻經不起推敲。例如一則影片中，一位高中女生赤手空拳勇敢地驅趕熊，而在現實中，日本黑熊的體重可達130公斤，常見於北海道的烏蘇里棕熊的體重甚至可達400公斤，人類幾乎無法正面與其對抗，也絕不是遇到熊襲擊時的正確應對方式。還有一段影片顯示一位老婦在農田餵熊吃水果，雙方其樂融融。專家警告，絕對不要餵食野生動物。

分析認為，有人製作並發布AI假影片是為了取樂，或是想要藉此吸引流量蹭熱度，但專家表示，這些影片混雜在海量短視音中時，迷惑性就會很強，甚至可能導致人們在野外遇到熊時錯誤應對，令情況更加危險。

AI 日本 寵物

上一則

日相高市自曝1天只睡2-4小時 凌晨開會惹議 改線上準備答詢

下一則

日本熊害已奪13命 美國務院向在日公民罕發野生動物警示

延伸閱讀

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論
中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉
薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處

薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處
中共黨媒主筆董郁玉間諜罪上訴遭駁回 家人控迫害

中共黨媒主筆董郁玉間諜罪上訴遭駁回 家人控迫害

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌