德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯 考驗兩國關係

北溪2號位於德國的陸上管道出口。(路透)

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國 警方經歷三年調查，數名涉案的烏克蘭 籍嫌犯陸續在歐洲各地落網；美媒「華爾街日報」10日報導，揭露德國警方如何憑兩張照片鎖定目標，並分析此案對烏德關係的可能影響。

突破契機來自一張由德國快艇拍下的模糊黑白照片，警方利用人臉辨識軟體，確認影中人為烏克蘭籍深海潛水員，並迅速鎖定身分。調查顯示，這名潛水員自波蘭華沙搭乘一輛疑屬烏克蘭政府部門的車輛、由烏軍軍官駕駛，準備返回烏克蘭。

波蘭檢方9月30日逮捕這名嫌犯，身分確認為朱拉夫列夫。烏方至今未公開評論，但一名高層官員透露，波蘭政府事前曾通報相關訊息。

另一名嫌犯則於8月在義大利 落網，身分確認過程更為曲折。德方僅掌握一張任務期間使用的偽造旅行證件照，疑犯並無社群帳號或歐盟資料紀錄，警方認為這是烏軍特別單位慣用的偽裝手法。

當線索一度中斷，有調查人員突發奇想：「烏克蘭人通常去哪裡度假？」經向非歐盟友好國家調查後，警方成功找到相符資料，確認他的真實身分為46歲烏克蘭安全局情報人員庫茲涅佐夫，德方隨即在他的護照上設警示，等待他入境歐洲。

朱拉夫列夫8月13日從烏克蘭入境波蘭，警方透過收費站紀錄與他的妻子預訂飯店資料，追蹤到他前往義大利小鎮，最終由義國警方逮捕。

北溪1號與北溪2號是位於波羅的海海底的天然氣輸送管線，原用以將俄羅斯天然氣輸往歐洲。雖然北溪2號建成後從未啟用，2022年9月26日卻發生三起爆炸事件，導致兩條管線嚴重損毀，美國與德國曾指控俄羅斯是幕後黑手，但俄方反指美國與英國策畫襲擊，至今未有國家公開承認責任。

根據英國媒體BBC報導，朱拉夫列夫自8月被捕後，已被義大利警方扣留超過兩個月，目前正進行第10天絕食抗議，指控當局將他與「伊斯蘭國」（ISIS）嫌犯同關高度戒備設施，並漠視素食飲食需要。

德國檢方目前以「顛覆憲法破壞行為」罪名，要求波蘭與義大利移交兩名嫌犯。華沙法院已駁回移交請求，認為若烏方行動屬戰時自衛，難以構成犯罪；但義大利法院已批准引渡，惟庫茲涅佐夫提出上訴，預計12月前裁定。