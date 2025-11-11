印度德里地標「紅堡」附近汽車爆炸 10死逾30傷

我的頻道

編譯中心／綜合10日電
印度員警10日在德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。(歐新社)
印度員警10日在德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。(歐新社)

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近10日發生汽車爆炸事件，美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據醫院數據，已有至少十人喪命。

CNN報導，德里當地的洛克拿亞克醫院（Lok Nayak Hospital）一位醫生表示，另有超過30人「傷勢嚴重」。

德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）說，一輛車子於當地時間傍晚6時42分左右在一處紅綠燈附近停了下來。

戈爾查還說：「那台車發生爆炸，車內乘客和周邊車輛內的民眾都受到影響。」

據報導，警方發言人蒂亞吉（Sanjay Tyagi）表示，爆炸發生在紅堡附近的一輛車內，具體原因不明，警方仍在調查。

當地媒體播出畫面顯示，德里舊城區一座捷運站附近人潮擁擠的街道上，數輛汽車冒出火焰和濃煙。

德里消防局副局長表示，至少六輛汽車和三輛機動三輪車起火，並補充說火勢已被消防隊撲滅。

一名居民告訴新德里電視台（NDTV）：「我們當時聽見一聲巨響，連窗戶都震動。」

警方試圖清除聚集在事發現場附近的人群。

紅堡在印度被稱作Lal Qila，位於德里舊城區，是17世紀蒙兀兒帝國時期要塞，也是知名觀光景點。

