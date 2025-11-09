「鳳凰」增強至超級颱風 菲律賓10萬人大撤離

根據美國大氣研究合作機構CIRA發布的衛星影像顯示，熱帶風暴鳳凰7日於菲律賓海上增強為颱風。(路透)

今年第26號颱風「鳳凰」增強至超級颱風，預計9日晚間登陸菲律賓，菲國當局緊急撤離東部與北部地區超過10萬居民，並取消國內與國際線逾300個航班。日本 氣象廳9日公布最新預測路徑，鳳凰穿過菲律賓呂宋島後，預計於南海大迴轉北上，隨後往東移動，13日恐登陸台灣。

路透報導，鳳凰的持續風速達每小時185公里，陣風最高可達時速230公里，預計最快9日晚間在呂宋島東部的奧羅拉省（Aurora）登陸。

菲律賓全國多地已發布熱帶風暴 警報，其中呂宋島東南部已進入最高等級的5號警報，而馬尼拉都會區及周邊地區則處於3號警報。菲律賓民航主管機關表示，超過300班國內與國際航班已取消。

根據日本氣象廳9日上午9時公布最新預測路徑，鳳凰在台灣時間上午8時位於菲律賓東方海域，以時速30公里速度朝西北西方向移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺、最大瞬間風速為每秒60公尺。

鳳凰預計10日穿越呂宋島，11日於南海轉往北北西方向移動後，將逐漸靠近台灣，估計13日會轉向東北，恐登陸台灣。屆時最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

路透也引述香港 天文台預測指出，颱風穿越菲律賓群島後，預料將北轉朝台灣方向移動。