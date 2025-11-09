我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

「鳳凰」增強至超級颱風 菲律賓10萬人大撤離

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據美國大氣研究合作機構CIRA發布的衛星影像顯示，熱帶風暴鳳凰7日於菲律賓海上增強為颱風。(路透)
根據美國大氣研究合作機構CIRA發布的衛星影像顯示，熱帶風暴鳳凰7日於菲律賓海上增強為颱風。(路透)

今年第26號颱風「鳳凰」增強至超級颱風，預計9日晚間登陸菲律賓，菲國當局緊急撤離東部與北部地區超過10萬居民，並取消國內與國際線逾300個航班。日本氣象廳9日公布最新預測路徑，鳳凰穿過菲律賓呂宋島後，預計於南海大迴轉北上，隨後往東移動，13日恐登陸台灣。

路透報導，鳳凰的持續風速達每小時185公里，陣風最高可達時速230公里，預計最快9日晚間在呂宋島東部的奧羅拉省（Aurora）登陸。

菲律賓全國多地已發布熱帶風暴警報，其中呂宋島東南部已進入最高等級的5號警報，而馬尼拉都會區及周邊地區則處於3號警報。菲律賓民航主管機關表示，超過300班國內與國際航班已取消。

根據日本氣象廳9日上午9時公布最新預測路徑，鳳凰在台灣時間上午8時位於菲律賓東方海域，以時速30公里速度朝西北西方向移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺、最大瞬間風速為每秒60公尺。

鳳凰預計10日穿越呂宋島，11日於南海轉往北北西方向移動後，將逐漸靠近台灣，估計13日會轉向東北，恐登陸台灣。屆時最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

路透也引述香港天文台預測指出，颱風穿越菲律賓群島後，預料將北轉朝台灣方向移動。

日本 熱帶風暴 香港

上一則

巴西COP30會議登場 展示亞馬遜森林重要性

下一則

日主婦26年懸案兇嫌自首 丈夫高中同學疑告白被拒遷怒下毒手

延伸閱讀

亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商
街頭像辦嘉年華…菲律賓萬聖節不搞鬼 全民掃墓歡慶

街頭像辦嘉年華…菲律賓萬聖節不搞鬼 全民掃墓歡慶
超級颱風將至…菲律賓「海鷗」已釀188死 宣布國家災難狀態

超級颱風將至…菲律賓「海鷗」已釀188死 宣布國家災難狀態
菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

菲律賓與阿聯傳已申請加入CPTPP 降低川普關稅風險

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？