69歲英國婦運毒淪死囚 峇里島囚12年後遭印尼遣返

兩名在印尼因毒品罪入獄服刑的英國人，7日清晨從印尼搭機返回英國，其中1人為被判死刑的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返行動的一部分。圖為69歲的英國婦女桑迪佛德。(美聯社)

兩名在印尼 因毒品罪入獄服刑的英國人，7日清晨從印尼搭機返回英國，其中一人為被判死刑 的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返 行動的一部分。

印尼以全球最嚴苛的毒品法聞名，但近一年來已陸續釋放超過六名備受矚目的囚犯。

中央社引述法新社報導，69歲的英國婦女桑迪佛德2013年因販運毒品在印尼峇里島被判處死刑，她與36歲沙哈巴迪同機返國。沙哈巴迪2014年涉毒品罪被捕，遭判終身監禁。

印尼政府官員馬塔蘭證實，兩人已於7日凌晨搭乘卡達航空班機，經杜哈轉機前往倫敦。

他說，根據雙邊協議，兩人「關押地點將移至英國」。他還說：「在我們將桑迪佛德與沙哈巴迪移交英國政府後，英方將全權負責依其法律作出裁決，但仍尊重我方司法判決。」

兩人6日在峇里島科洛布坎（Kerobokan）監獄舉行的移送儀式上短暫現身，桑迪佛德以布。

桑迪佛德2012年自英國抵達峇里島時，遭海關查獲其行李底層暗藏有市值約214萬美元的古柯鹼。她坦承犯罪，但辯稱是因販毒集團威脅要殺害她的兒子才被迫走私。

印尼法律與人權部長尤斯里上月與英國外交大臣古柏簽署協議，促成桑迪佛德和沙哈巴迪獲遣返。