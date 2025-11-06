我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

羅浮宮保全密碼竟只是「Louvre」 監控系統還在用Win 2003

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅浮宮典藏珠寶被竊後，當局加強防護，鎮暴警察持槍巡邏。（路透）
羅浮宮典藏珠寶被竊後，當局加強防護，鎮暴警察持槍巡邏。（路透）

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元（約1億188萬美元）的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟就只是羅浮宮的法文「Louvre」，另一由國防承包商Thales負責的系統密碼則為「Thales」。部分安保設備直到最近仍使用已停更的Windows 2000與Windows Server 2003。專家早在2014年就警告，簡易密碼與老舊系統讓警報、門禁與監控網路極易遭入侵，但館方顯未積極改善。

警方證實，竊賊10月利用家具電梯闖入，盜走皇冠珠寶。法國參議院聽證會上，警官指羅浮宮資通訊基礎建設亟需「緊急現代化」，管理階層早已知情。文化部長達蒂下令成立新安保部門，館方董事會也將於7日召開危機會議。

離譜的是，監視系統密碼除了偷懶用「羅浮」，另一組密碼Thales正是國防承包商的公司名稱。Thales在歷史和文化上有相當特殊的涵義，主要源自古希臘哲學家泰勒斯（Thales of Miletus），他是西方哲學的奠基人之一，被譽為「科學之父」和「幾何學之父」。他主張萬物本源為水，這是人類首次用理性而非神話解釋自然現象。他還精準預測公元前585年的日食，象徵人類從迷信走向科學的轉折點。公司以哲學家命名，強調創新與智慧防禦的意涵。發生竊案，格外諷刺。

英國泰晤士報報導，匿名員工向法媒爆料，國家審計署報告批評館方豪擲數百萬歐元購藏品，卻嚴重忽視安保經費。審計長莫斯科維奇直言：「皇冠珠寶失竊無疑是震耳欲聾的警鐘。」報告指出，截至去年僅39%展廳裝有攝影機，升級計畫拖到2032年才完工，步伐「緩慢到令人遺憾」。

館長德卡爾（Laurence des Cars）回應，認同多數建議，且安保改善原定於竊案後數周啟動。目前四名嫌犯遭羈押，珠寶仍下落不明，其中一人曾短暫於龐畢度中心擔任保安。總統馬克宏推動的蒙娜麗莎專屬展間計畫，也因預算從8億暴增至11.5億歐元，面臨資金短缺與超支風險。

羅浮宮 馬克宏 參議院

上一則

無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

下一則

超級颱風將至…菲律賓「海鷗」已釀188死 宣布國家災難狀態

延伸閱讀

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成
DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全
不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市
巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切