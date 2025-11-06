我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

日警方動真槍 13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

編譯梁采蘩／即時報導
近期熊出沒造成傷人事件頻傳，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。（路透）
日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

近期熊出沒造成傷人事件頻傳，警察廳表示，當熊闖入人類生活圈且獵人無法及時趕赴現場時，將由機動隊警員出面，以步槍進行撲殺。初期編制為每隊4人，包括兩名持步槍的機動隊員、一名指揮官，以及負責與地方政府聯繫協調的人員。每個縣預計配置兩支小隊。

為建立這項新體制，警察廳自6日起已派遣其他縣的警用槍械對策部隊前往當地，與獵人一同巡查熊出沒地區，並學習熊的習性，以加強實戰準備。當掌握熊出沒情報後，是否由小隊自據點出動，將與地方政府逐案協調後再決定。

對此日本網友表示，警方終於要開始直接撲殺熊，「既然現有資源就能做到這個程度，為什麼拖到現在？若不讓東北地區重回能安心養育孩子的環境，原本就嚴重的人口流失問題絕對不可能止住」。

有網友提醒，獵熊時必須命中極小範圍的要害才能一擊斃命，若打偏了熊會帶傷反擊。從這點看，雖然規定有兩名射手，但一開始人數若多一點可能會比較安全。

也有網友表示，本州島的黑熊或許靠這套做法能勉強應付。問題在於北海道的棕熊，危險程度完全不同，天冷又危險，用槍獵捕負擔實在太大，「感覺已到了不得不考慮毒餌之類手段的時候」。

