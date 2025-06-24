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英改革黨提案發「不列顛卡」 讓富豪海外資產免稅

編譯中心／綜合23日電
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英國改革黨黨魁法拉吉。（路透檔案照）
英國改革黨黨魁法拉吉。（路透檔案照）

英國民粹派英國改革黨23日提案，要政府發行一 種「不列顛卡」（Britannia Card）供通常是新來自國外的富豪居民可一次性支付25萬英鎊（約33.75萬美元），換取10年內海外資產、收入和獲利免稅。

路透報導，英國工黨（Labour Party）政府上台後關閉了所謂「非稅務居籍者」（non-domiciled resident，non-dom）的免稅大門，長期以來這類居民的海外收入繳給英國政府稅少之又少。因此英國改革黨（Reform UK）提議的這項新政策，無異是在下屆大選前對工黨拉出一條新戰線。

英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）23日在記者會上除了批評目前在野的保守黨（Conservative Party）之前執政時對選民加稅，還表示發行「不列顛卡」的收入將分發給所得居英國最末10%的正職勞工。

法拉吉說：「我們的黨包含許多企業家、冒險家、創造就業者、高額納稅人和巨額投資人，我們希望盡可能多數留在我國，這是為何我們今天提出不列顛卡的構想。」

法拉吉表示，去年約有1萬800名富人離開英國，有些不具稅務居籍，有些則是英國人。但他所稱的人數已多次遭到追蹤逃稅和避稅活動的權益組織「租稅正義聯盟」（Tax Justice Network）反駁為不準確。

法拉吉還說，這項提案另具有非常明確的目標，是要有利於從事勞動的人，「這項政策將直接導致領救濟金者和就職者之間的（財富）差距擴大」。

英國最晚須在2029年中舉行國會改選，目前英國改革黨民調領先工黨和保守黨，因為英國選民對主流政黨的不滿意度持續攀升，並受到英國改革黨的民粹主義招牌吸引。

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