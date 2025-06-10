我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

緩解兩韓關係 青瓦台強烈要求民間停止向北韓發傳單

編譯中心╱綜合9日電
南韓總統李在明(圖)和日本首相石破茂9日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係。(歐新社)
南韓總統李在明(圖)和日本首相石破茂9日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係。(歐新社)

南韓總統李在明和日本首相石破茂9日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。兩人通話25分鐘，這是李在明上周在總統選舉獲勝後，兩人第一次直接聯繫。

李在明辦公室發布新聞稿說，兩位領導人「同意在互相尊重、互信和負責任態度的基礎上，建立更穩固、更成熟的韓日關係」。

通話結束後，李在明說，在當前戰略環境下，兩國關係的重要性日增，希望韓日「從相互國家利益的角度，共同努力處理未來挑戰，尋求共存之道」。他表示，今年是韓日邦交正常化60周年，也是南韓光復80周年，具有特殊意義，應順應新時代要求，努力推動韓日關係面向未來發展。

日本外務省也發布新聞稿說，石破茂希望在兩國現有合作基礎上推動關係發展，並期待和李在明面對面會談。雙方也認為，透過韓日美三邊合作攜手行動意義重大，希望兩國進一步發展雙邊關係，並在北韓問題上保持緊密合作。

另據路透報導，李在明被控2021年參加總統選舉期間，對大壯洞、柏峴洞開發計畫貪污案作出不實、誤導選民的言論，違反公職選舉法。原定6月18日審理此案的首爾高等法院9日表示，相關審理程序將無限期延後。

另外，對民間團體向北韓散布傳單，南韓統一部9日表示遺憾，並強烈要求停止這種行為。韓媒分析，對北韓持較溫和態度的南韓新政府希望緩和兩韓關係。

韓聯社報導，由於南韓憲法法院曾判決，向北韓散布傳單行為屬於言論自由，南韓前政府表示會考慮這項判決來處理，但新政府上台後立場改變，可能是為了緩解兩韓關係，向北韓釋出善意訊息。

統一部發言人具炳杉9日表示，統一部雖要求相關團體自制，被北韓綁架者家屬團體對此則表示不接受，控訴政府至今對被北韓綁架者生死、行蹤不聞不問，家屬才開始向北韓遞送傳單，並表示之後也會持續行動。

統一部對此表示遺憾，並強烈要求停止這類可能造成朝鮮半島局勢緊張、威脅邊境地區民眾生命安全的行為。

報導指出，這是2023年9月憲法法院判決禁止對北韓散布傳單法令違憲後，南韓政府第一次要求相關團體停止散布傳單行為。統一部是和總統辦公室討論後確定立場。

日本首相石破茂盼望日韓雙邊關係有進一步發展，並期待與南韓新任總統李在明面對面會晤...
日本首相石破茂盼望日韓雙邊關係有進一步發展，並期待與南韓新任總統李在明面對面會晤。(路透)

北韓 南韓 李在明

上一則

開戰3年多來最大規模 烏軍控俄479架無人機夜襲10地點

下一則

瑞典環保少女搭船闖加薩 以軍攔截後發文：表演結束了

延伸閱讀

習近平與李在明通電話 籲共同維護多邊主義和自由貿易

習近平與李在明通電話 籲共同維護多邊主義和自由貿易
李在明、石破茂首度通話 韓日承諾加強雙方關係

李在明、石破茂首度通話 韓日承諾加強雙方關係
南韓總統李在明早年要從政 第一夫人喊：離了婚再去

南韓總統李在明早年要從政 第一夫人喊：離了婚再去
李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密