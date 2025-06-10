緩解兩韓關係 青瓦台強烈要求民間停止向北韓發傳單

南韓總統李在明(圖)和日本首相石破茂9日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係。(歐新社)

南韓 總統李在明 和日本首相石破茂9日首度通話，雙方同意尋求深化雙邊關係，共同因應未來挑戰。兩人通話25分鐘，這是李在明上周在總統選舉獲勝後，兩人第一次直接聯繫。

李在明辦公室發布新聞稿說，兩位領導人「同意在互相尊重、互信和負責任態度的基礎上，建立更穩固、更成熟的韓日關係」。

通話結束後，李在明說，在當前戰略環境下，兩國關係的重要性日增，希望韓日「從相互國家利益的角度，共同努力處理未來挑戰，尋求共存之道」。他表示，今年是韓日邦交正常化60周年，也是南韓光復80周年，具有特殊意義，應順應新時代要求，努力推動韓日關係面向未來發展。

日本外務省也發布新聞稿說，石破茂希望在兩國現有合作基礎上推動關係發展，並期待和李在明面對面會談。雙方也認為，透過韓日美三邊合作攜手行動意義重大，希望兩國進一步發展雙邊關係，並在北韓 問題上保持緊密合作。

另據路透報導，李在明被控2021年參加總統選舉期間，對大壯洞、柏峴洞開發計畫貪污案作出不實、誤導選民的言論，違反公職選舉法。原定6月18日審理此案的首爾高等法院9日表示，相關審理程序將無限期延後。

另外，對民間團體向北韓散布傳單，南韓統一部9日表示遺憾，並強烈要求停止這種行為。韓媒分析，對北韓持較溫和態度的南韓新政府希望緩和兩韓關係。

韓聯社報導，由於南韓憲法法院曾判決，向北韓散布傳單行為屬於言論自由，南韓前政府表示會考慮這項判決來處理，但新政府上台後立場改變，可能是為了緩解兩韓關係，向北韓釋出善意訊息。

統一部發言人具炳杉9日表示，統一部雖要求相關團體自制，被北韓綁架者家屬團體對此則表示不接受，控訴政府至今對被北韓綁架者生死、行蹤不聞不問，家屬才開始向北韓遞送傳單，並表示之後也會持續行動。

統一部對此表示遺憾，並強烈要求停止這類可能造成朝鮮半島局勢緊張、威脅邊境地區民眾生命安全的行為。