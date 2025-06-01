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墨販毒集團反制軍方 竟用中製先進無人機

編譯中心／綜合31日電
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無人機不只大量使用於俄烏戰場，現在更成為墨西哥販毒集團走私運毒，甚至攻擊對手以及軍方緝毒的新武器。根據調查，有中國製造的先進反無人機裝備流入販毒集團。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）調查報導，近年來販毒組織愈發依賴無人機技術，不只用於偵查走私運毒路線、偵測軍方行動，更利用無人機從空中投擲爆裂物，攻擊敵對的販毒勢力，甚至鎖定緝毒的墨西哥軍人。上個月就有兩名墨西哥陸軍士兵在執行任務時，遭到販毒集團無人機投擲爆裂物炸成重傷。

儘管墨西哥國防部成立「601中隊」強化監控，但「西納羅亞」販毒集團的「拉瑪伊薩」派系，卻取得來自中國深圳「SkyFend」公司的軍用級反無人機設備。這些設備包括名為「獵人」的攜帶式干擾器，可在3公里內干擾多架無人機，售價高達10萬美元。

「拉瑪伊薩」擁有至少三款SkyFend設備，包括背包型干擾器與可同時控制10架無人機的平板裝置，甚至在社群平台上公開展示裝備，向軍方挑釁。

SkyFend成立於2020年，專門製造反無人機裝備。該公司產品曾被用於蘇丹衝突，也因向遭烏克蘭制裁的俄羅斯公司出口設備，引發爭議。

目前，墨西哥缺乏明確的無人機裝備監管機制，難以追蹤流入黑市的來源。國會已提案加強數位平台無人機交易的控管，以防其被用作武器。

墨西哥 國防部 烏克蘭

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