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日本鬧米荒 農相失言「從不買米」捱轟4天後遭撤職

編譯中心／綜合21日電
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日本林水產大臣江藤拓21日請辭獲准；圖為他19日發言引發爭議後受訪的畫面。（路透）
日本林水產大臣江藤拓21日請辭獲准；圖為他19日發言引發爭議後受訪的畫面。（路透）

日本正面臨30年來最嚴重的米荒導致米價飆漲，農林水產大臣江藤拓18日就大米價格持續高漲一事竟說：「我從來沒有買過米，因為支持者都送很多，家裡多到可以拿來賣。」這番話激起民怨風暴，網路上惡評如潮，失言挨轟4天。

共同社報導，首相石破茂21日已撤換64歲的江藤拓，由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任農相。這是石破政權上任以來第一次更換閣員，勢必會引發對於首相任命的問責，對政權支持率造成打擊。

江藤拓隨後改口稱自己「有定期買米」、「只是為了炒熱氣氛才說得比較誇張」，反而讓人質疑其誠信與責任感。

報導指出，新農相小泉知名度較高，在擔任自民黨農林小組組長時有過參與農協改革的經驗，石破可能期待他平抑米價。小泉能否讓飆漲的米價降價成為施政最大課題，他在就任記者會上宣布，暫停政府儲備米的競標。

即便日本政府已經釋出31萬噸的儲備米，但米價仍然比去年幾近翻倍；江藤還試圖將責任推給「流通機制」，聲稱批發商不當加價，掩飾政策失能導致供需失衡問題。

立憲民主黨等五個在野黨20日在國會要求撤換江藤，表明考慮21日對農相提出不信任案。石破20日原本表示不會換人，但隔天卻改變主意，決定讓44歲的小泉進次郎接任農相。

石破就撤換農相一事向媒體表示：「我完全掌握任命權，所以這是我的責任。無論何種批評我都會接受。」

江藤請辭後說，「在米價高漲導致民生困苦的情況下，作為主管大臣發表了極其不當的言論，再次表示由衷的歉意」。

日本 民主黨 石破茂

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