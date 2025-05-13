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擔心被用於賭博 神學士禁止阿富汗全國下西洋棋

編譯中心／綜合12日電
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阿富汗神學士政府無限期禁止西洋棋，理由是擔心該遊戲可能促進賭博並與伊斯蘭教法衝突，但民眾仍在喀布爾的一個俱樂部下西洋棋。（歐新社）
阿富汗神學士政府無限期禁止西洋棋，理由是擔心該遊戲可能促進賭博並與伊斯蘭教法衝突，但民眾仍在喀布爾的一個俱樂部下西洋棋。（歐新社）

一名體育官員11日表示，神學士（Taliban，又稱塔利班）當局已在阿富汗全國各地禁止下西洋棋，直至另行通知，因為擔心西洋棋會被用於賭博，而根據政府的道德法，賭博係屬違法。

中央社引述法新社報導，神學士2021年重新掌權以來，陸續實施反映其嚴苛伊斯蘭教法觀點的法律與規定。

體育總局發言人馬什瓦尼（Atal Mashwani）表示，「根據伊斯蘭教法（Sharia），西洋棋被視為一種賭博手段」，而根據去年頒布的「勸善懲惡法」（the Propagation of Virtue and Prevention of Vice law），賭博在被禁止之列。

他說：「關於西洋棋這項運動，有一些宗教上的考量。在這些考量獲得解決之前，阿富汗將暫停西洋棋運動。」

馬什瓦尼表示，阿富汗西洋棋協會大約兩年沒有舉辦官方賽事，「領導層也有一些問題」。

神學士是發源於阿富汗坎達哈地區的遜尼派伊斯蘭基本教義派組織，也是阿富汗目前的實際掌權組織。該組織在加拿大、俄羅斯、哈薩克等國被認定為恐怖組織，部分成員也因涉嫌支持恐怖主義被聯合國制裁。 

阿富汗 神學士 哈薩克

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