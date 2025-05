擔心被用於賭博 神學士禁止阿富汗全國下西洋棋

阿富汗神學士政府無限期禁止西洋棋,理由是擔心該遊戲可能促進賭博並與伊斯蘭教法衝突,但民眾仍在喀布爾的一個俱樂部下西洋棋。(歐新社)

一名體育官員11日表示,神學士 (Taliban,又稱塔利班)當局已在阿富汗 全國各地禁止下西洋棋,直至另行通知,因為擔心西洋棋會被用於賭博,而根據政府的道德法,賭博係屬違法。

中央社引述法新社報導,神學士2021年重新掌權以來,陸續實施反映其嚴苛伊斯蘭教法觀點的法律與規定。

體育總局發言人馬什瓦尼(Atal Mashwani)表示,「根據伊斯蘭教法(Sharia),西洋棋被視為一種賭博手段」,而根據去年頒布的「勸善懲惡法」(the Propagation of Virtue and Prevention of Vice law),賭博在被禁止之列。

他說:「關於西洋棋這項運動,有一些宗教上的考量。在這些考量獲得解決之前,阿富汗將暫停西洋棋運動。」

馬什瓦尼表示,阿富汗西洋棋協會大約兩年沒有舉辦官方賽事,「領導層也有一些問題」。

神學士是發源於阿富汗坎達哈地區的遜尼派伊斯蘭基本教義派組織,也是阿富汗目前的實際掌權組織。該組織在加拿大、俄羅斯、哈薩克 等國被認定為恐怖組織,部分成員也因涉嫌支持恐怖主義被聯合國制裁。