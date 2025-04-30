越戰終結50年 越南特赦8000囚 包括25名外國人

越南民眾29日走在胡志明市為紀念越戰結束50周年而裝飾的街道。（美聯社）

根據越南 政府新聞入口網站29日發布的聲明，在西貢(今胡志明市)解放50周年到來之際，將特赦8000多名囚犯，包括外國人；自2009年以來，越南已提前釋放了近10萬名囚犯，但其中不包括政治活動人士。

央廣報導，越南政府新聞門戶網站稱，這些被拘留者將於5月1日獲釋，其中包括來自9個不同國家的25名外國人，但未具體說明是哪些國家。

根據越南法律，因「企圖推翻」共產黨 政府或「恐怖主義」而被定罪的人，沒有獲得特赦的資格。

1975年4月30日，現為胡志明市的西貢陷落，美國支持的南越政權宣布投降，20年的越戰終告結束。

據報導，越南國家主席辦公室副主任范青河(Pham Thanh Ha)在聲明中表示：「特赦體現了越南民族的慷慨和人道主義傳統，以及黨和國家的寬容政策。」

越南公安部上個月表示，截至今年1月底，在越南各地監獄服刑的囚犯超過19萬7,000名。

國際人權組織「人權觀察」(HRW)表示，在越南這個一黨專政國家，有160多名政治犯被關押在獄中。

根據人權觀察上周發布的報告，越南當局已開始針對一般社群媒體 用戶批評政府的網路貼文進行執法，以擴大對異議人士的打壓。

胡志明市將於30日舉行盛大的紀念活動，慶祝越共於1975年4月30日擊敗美國支持的南越政權50周年。