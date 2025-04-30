越戰終結50年 越南特赦8000囚 包括25名外國人
根據越南政府新聞入口網站29日發布的聲明，在西貢(今胡志明市)解放50周年到來之際，將特赦8000多名囚犯，包括外國人；自2009年以來，越南已提前釋放了近10萬名囚犯，但其中不包括政治活動人士。
央廣報導，越南政府新聞門戶網站稱，這些被拘留者將於5月1日獲釋，其中包括來自9個不同國家的25名外國人，但未具體說明是哪些國家。
根據越南法律，因「企圖推翻」共產黨政府或「恐怖主義」而被定罪的人，沒有獲得特赦的資格。
1975年4月30日，現為胡志明市的西貢陷落，美國支持的南越政權宣布投降，20年的越戰終告結束。
據報導，越南國家主席辦公室副主任范青河(Pham Thanh Ha)在聲明中表示：「特赦體現了越南民族的慷慨和人道主義傳統，以及黨和國家的寬容政策。」
越南公安部上個月表示，截至今年1月底，在越南各地監獄服刑的囚犯超過19萬7,000名。
國際人權組織「人權觀察」(HRW)表示，在越南這個一黨專政國家，有160多名政治犯被關押在獄中。
根據人權觀察上周發布的報告，越南當局已開始針對一般社群媒體用戶批評政府的網路貼文進行執法，以擴大對異議人士的打壓。
胡志明市將於30日舉行盛大的紀念活動，慶祝越共於1975年4月30日擊敗美國支持的南越政權50周年。
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