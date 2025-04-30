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國際特赦控以色列 對巴勒斯坦人種族滅絕像全球直播

編譯中心／綜合29日電
國際特赦組織指控以色列對加薩巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並蓄意製造人道災難；圖為49歲的巴勒斯坦農民28日和他的孩子們待在加薩被毀房屋。 （新華社）
國際特赦組織指控以色列對加薩巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並蓄意製造人道災難；圖為49歲的巴勒斯坦農民28日和他的孩子們待在加薩被毀房屋。 （新華社）

國際特赦組織（Amnesty International）29日指控以色列明目張膽地對加薩巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，強行驅逐大多數人口，並蓄意製造人道災難。

國際特赦組織在年度報告中指出，以色列懷有「摧毀加薩巴勒斯坦人的明確意圖，從而犯下種族滅絕罪行」。該組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在報告引言中表示：「自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對以色列公民等犯下駭人罪行，並劫持250名人質以來，全球宛如目睹一場現場直播的種族滅絕。」

她說：「各國似乎束手無策、眼睜睜地看著以色列殺害成千上萬巴勒斯坦人，根除家族數代人口，摧毀他們的家園、生計、醫院和學校。」

國際特赦組織表示，他們用2024年一整年「記錄下以色列犯下的許多戰爭罪行，包括直接攻擊平民百姓和民用設施，以及不分青紅皂白、大規模的襲擊行動」。並指以色列的行徑迫使190萬巴勒斯坦人流離失所，相當於約90%的加薩人口，並「故意製造一場前所未有的人道災難」。

聲明指出，即使抗議人士在西方國家走上街頭，「各國政府無論是單獨行動或多邊合作，皆未能採取有意義的行動來結束這場暴行，甚至遲遲未聞停火呼聲」。

另一方面，以色列總理內唐亞胡29日呼籲徹底廢除伊朗核基礎設施，還堅持與伊朗達成的任何協議，都必須處理伊朗已有發射彈道飛彈能力這點。

中央社綜合法新社與路透報導，內唐亞胡在耶路撒冷發表談話時說：「你必須廢掉他們（伊朗）的核基礎設施，也就是讓他們將不再擁有濃縮鈾的能力。」還說任何協議都應處理到「防範彈道飛彈的相關措施」。

內唐亞胡說：「要能做到消除伊朗為製造核武而生產濃縮鈾能力，才是真正有用的協議。」

內唐亞胡說「唯有移除所有（核子）基礎設施」才是份「好協議」，類似2003年利比亞與西方達成的協議，當時讓利比亞完全放棄核生化與飛彈計畫。

西方長期以來一直懷疑伊朗尋求發展核武，但伊朗始終否認有此野心，堅稱自身核子計畫僅供和平用途。

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