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閣員級關稅談判 日未獲豁免 川普怨駐日美軍經費不公平

編譯周辰陽、徐榆涵／綜合17日電
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日本首相石破茂（左）稱，將在適當時機直接和川普（右）談判。圖為今年2月兩人在白宮會面。（路透資料照片）
日本首相石破茂（左）稱，將在適當時機直接和川普（右）談判。圖為今年2月兩人在白宮會面。（路透資料照片）

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日前往美國白宮，先由美國總統川普接見，隨後進行閣員級磋商，但未能成功取得立即的關稅豁免。日本首相石破茂說，他將會在適當時機訪美直接和川普會談，未來的談判「不會輕鬆」。

川普17日在社群媒體發文表示，他與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正舉行了「一場非常有成效的會議」。

赤澤與川普會晤約50分鐘，接著與美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾等官員進行閣員級磋商，歷時約75分鐘，達成三點共識，包括盡可能盡快達成協議，並由兩國領袖對外宣布，以及協調在4月進行下一輪協商的時間，還有包含閣員層級在內持續事務層級的交涉。

赤澤在會後告訴媒體，已正式向美國表達對關稅措施的遺憾之意，要求美方全面檢視對等關稅、汽車關稅、鋼鋁關稅等措施，也提到美方「希望在90天以內達成協議」，並向川普轉達了石破茂的意見，希望雙邊能盡快實現「讓日美經濟共同強化、雙贏的全面協議」。川普則告訴赤澤，「與日本協議是最優先的事項」。

日方據報在會中要求下降或撤回關稅，赤澤向媒體表示，「並未討論」匯率相關事宜，但沒有正面回應美方是否提出安全保障方面的要求。不過，朝日新聞獨家報導，日本政府相關人士透露，與赤澤會談時，川普表示駐日美軍經費負擔方式及美日安保現狀對美國「不公平」。

朝日新聞說，川普認為駐日美軍駐留經費由美國單方面承擔「並不公平」，赤澤則說明日美有協議，在2022至2026年間，日本每年平均要為駐日美軍支付2110億日圓（約14.81億美元）經費。

石破茂17日在東京表示，「日本與美國之間的立場當然仍存在分歧」，卻也評價此次會談為「有助於促成後續協議的良好開端」，並強調內閣將「把這項議題作為最優先事項，全力以赴處理」。

川普 日本 關稅

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