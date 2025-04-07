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罹難者手機影片佐證 以軍濫殺救援醫護15人遇害

編譯中心╱綜合6日電
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一名在加薩遇難的救援人員3月23日遭以軍開槍襲擊前，用手機拍攝影片，顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍。(路透)
一名在加薩遇難的救援人員3月23日遭以軍開槍襲擊前，用手機拍攝影片，顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍。(路透)

巴勒斯坦紅新月會5日公開罹難救護員手機拍攝的6分42秒片段，揭發以軍在加薩涉嫌無故襲擊有開閃燈和救護標記的救援車隊，殺害15名救援人員。以色列此前辯稱軍人開槍是因涉事車輛「形跡可疑」，未開車燈或閃燈。影片曝光後，以色列才表示將徹查事件。

綜合外電報導，3月23日黎明時分，一支包括了巴勒斯坦紅新月會救護車、聯合國汽車、加薩民防部門消防車的人道援助車隊應召出動前往救援空襲傷者的途中，在加薩南部拉法附近遭以軍攻擊，導致8名巴勒斯坦紅新月會職員、6名加薩民防部門職員、1名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處職員喪生。

以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校表示，部隊對未經以色列當局事先許可且車燈熄滅的車輛開火。但紅新月會5日發布的影片與以軍最初說法相矛盾，影片顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍。

紅新月會表示，他們在遇難援助人員之一芮德萬（Rifat Radwan）的手機裡發現這段影片，以色列士兵「瘋狂且歇斯底里地」朝醫護人員開槍。

以方承認軍人犯錯，將審視各方說法，包括以軍空中監察片段等相關紀錄徹查事件。

哈馬斯形容上述片段是以軍「暴行的確鑿證據」，質疑以軍將受害者埋於亂葬崗是想隱瞞真相。聯合國指事件可能屬「戰爭罪行」。

另據英國天空新聞網（Sky News）報導，5日遭以色列當局拒絕入境並且短暫拘留的2名英國國會議員，正在返回倫敦的路上。

以色列移民部發布聲明指出，執政黨工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）兩人因涉嫌計畫「記錄安全部隊的活動和散播反以色列仇恨」，遭到拒絕入境。以色列駐英大使館表示，拒予入境是因為她們「指摘以色列作出虛假指控、積極推動制裁以色列部長，以及支持旨在杯葛以色列的運動」，並認為她們此行旨在挑起反以色列活動。

楊緣和穆罕默德6日發表聯合聲明，對以色列當局採取這樣「前所未見的做法」感到震驚。她們表示，此行是由有接待國會議員經驗的英國慈善團體籌畫，讓英國國會議員親身見證巴勒斯坦領土被占領的局面。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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