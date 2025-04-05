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尹錫悅下台失司法豁免權 妻子金建希涉多案恐吃牢飯

編譯中心╱綜合4日電
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尹錫悅妻子金建希捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等官司。(美聯社資料照片)
尹錫悅妻子金建希捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等官司。(美聯社資料照片)

南韓總統尹錫悅確定下台後，失去總統司法豁免權，其夫人金建希因不斷捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等官司，外界預測，檢方將會加速偵辦，最重恐面臨無期徒刑。

韓媒報導，檢方預計會加快偵辦調查尹錫悅的內亂、貪汙案以及其妻子金建希涉及的貪腐案。當中進度最快的，莫過於被稱為「明泰均門」的醜聞。去年金建希涉與被稱為政治掮客的企業家明泰均私下對話曝光，明泰均曾將民調結果無償提供給尹錫悅及金建希夫婦，而兩人疑似以此為代價，干涉黨內在同年6月國會補選中的提名人選。

報導指出，尹錫悅上任後，金建希傳涉嫌收受名牌包、化妝品、洋酒等禮物，而負責調查「包包案」的國民權益委員會局長事後被發現輕生，招致不少揣測。對於妻子涉嫌收受名牌包、炒股、干政等醜聞，尹錫悅去年11月向國民鞠躬道歉，許多南韓網民揣測，尹突然宣布戒嚴，是否與在野黨徹查金建希有關。

51歲的金建希畢業於京畿大學美術系，後在淑明女子大學讀研究所、國民大學攻讀博士，還擁有首爾大學商學院EMBA碩士學位。她被踢爆，過去她應聘大學兼職教授時，涉嫌誇大、造假履歷，南韓淑明女子大學認定金建希的碩士論文為抄襲，南韓國民大學也考慮取消金建希的博士學位。

金建希舉手投足宛若明星，還有粉絲為她成立應援會。據聞，金建希是透過熟人介紹，認識比她年長12歲的尹錫悅。在尹錫悅羈押期間，金建希幾乎「無法進食」，靠吃藥苦撐，急遽消瘦、滿頭白髮。

尹錫悅 南韓 民調

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