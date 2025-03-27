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戰爭要來了？歐盟籲家庭常備可維持72小時物資

編譯中心／綜合26日電
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歐盟執委會26日推出一套全面整備方案，以因應各種風險；圖為歐盟緊急應變協調中心(ERCC)。（取材自歐盟）
歐盟執委會26日推出一套全面整備方案，以因應各種風險；圖為歐盟緊急應變協調中心(ERCC)。（取材自歐盟）

布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應常備可維持至少72小時的避難基本物資，反映俄烏戰爭及日益黯淡的地緣政治情勢促使歐盟採取新措施，以強化安全。

英國金融時報報導，烏克蘭衝突未止、以及新冠疫情，都殘酷地暴露歐洲缺乏應對危機的能力，而川普政府對歐洲的敵對立場，迫使歐洲重新思考自身的脆弱，並提高國防和安全支出。

此時正值歐洲情報機構警告，俄羅斯可能會在三到五年內攻擊歐盟成員國，且氣候變遷導致的洪水和野火等自然威脅、以及金融危機這樣的社會風險也會加劇。

歐盟執委會26日警告，歐洲面臨與日俱增的威脅「包含成員國遭武裝侵略的可能性」，並為27個成員國發布一份30項行動的計畫，協助加強成員國應對危機的準備和緩解措施。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「新的現實，需要做新程度的準備。」「我們的公民、成員國以及企業需要對的工具來防範危機，並在災難來臨時迅速反應」。

除了鼓勵「大眾採取實際措施，像是準備至少72小時的緊急必要物資」之外，歐盟執委會建議設立「歐盟危機樞紐」以協調跨境應對措施，並呼籲「儲存更多關鍵設備及原料」，並確保如健保、供水以及電信在衝突或災難來臨時得以持續運作。

另外，北大西洋公約組織秘書長呂特在波蘭首都華沙一場活動上也表示，北美與歐洲面臨全球安全挑戰，不應該單打獨鬥。「我知道人們對跨大西洋關係的強度，以及對美國給予歐洲的安全承諾存有疑問。」「現在不是單打獨鬥的時候。對歐洲或北美來說都不是。對我們任何人來說，全球安全挑戰都難以獨自應對。」

他還說：「論及維持歐洲及北美的安全，除了北約別無選擇。」

另據央廣報導，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)26日表示，瑞典將在未來10年增加約3000億克朗(約300億美元)的國防開支，並稱這是該國自冷戰以來最大規模的重整軍備舉措。

瑞典的國防開支目前占國民生產毛額(GDP)的2.4%，該國目標是在2030年前將這項占比提高到3.5%。

在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，這個北歐國家放棄長達兩個世紀的軍事不結盟政策，申請加盟北約，並於2024年3月成為這個西方軍事集團的第32個成員國。

布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應準備可維持至少72小時的避難基本物資。路透
布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應準備可維持至少72小時的避難基本物資。路透

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