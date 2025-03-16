美伊聯手擊殺IS二號人物 里法伊生前任全球行動指揮官

伊拉克總理蘇達尼14日聲明，該國和美國情報部門在聯合行動中成功「清除」恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在伊拉克與敘利亞 的領袖里法伊。川普 在自創社群媒體 真實社群寫道在美軍、伊拉克政府和庫德族自治區當局合作下，里法伊「悲慘人生被終結」。

蘇達尼形容里法伊「在伊拉克甚至全球，都被視為最危險的恐怖分子之一」。蘇達尼並未詳述又名為卡蒂賈的里法伊是何時及如何死亡，只強調這是重大的安全成就。

伊拉克雖早在2017年就宣布已戰勝境內的伊斯蘭國，但其麾下的「聖戰士」仍持續活動，不時襲擊伊拉克軍警。里法伊擔任伊斯蘭國的敘利亞兼伊拉克「省長」，兼管境外行動部門。美國中央司令部也在社媒X發文證實，13日在伊拉克安巴省發動空襲消滅伊斯蘭國全球行動指揮官兼伊斯蘭國第二號人物里法伊，還有另一名伊斯蘭國分子。

美軍中央司令部表示，這兩名武裝分子當時都身穿尚未爆炸的自殺炸彈背心，並透過DNA比對確認了里法伊的身分。

據聯合國等相關情資，伊拉克及敘利亞境內的伊斯蘭國戰鬥人員共約1500至3000人，而五角大廈去年7月就示警伊斯蘭國恐在區域內捲土重來。伊斯蘭國並持續企圖利用敘利亞阿塞德政權垮台引發的一連串動盪中壯大。

另據中央社引述法新社報導，美國總統川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「在伊拉克逃竄的伊斯蘭國領袖今天被擊斃。我們英勇的戰士鍥而不捨追捕他，在與伊拉克政府及庫德斯坦自治區政府合作下，連同另一名伊斯蘭國成員，他悲慘的一生已經終結。用實力確保和平！」