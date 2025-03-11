英公務員「獎優汰劣」恐鍘1萬人 高階官員按實績計薪

英國政府擬加速改革公務體系，近日擬宣布的新措施包括按實際績效衡量高階公務員薪酬、簡化不適任人員汰除流程。圖為中央政府機關林立的倫敦白廳大道。(中央社)

英國政府擬加速改革公務體系，高階或資深公務員為重點實施對象之一，預計近日將宣布的新措施包括按實際績效衡量高階公務員薪酬、落實「獎優汰劣」，並簡化不適任公務員汰除流程。

根據規畫，工作表現未達標準的高階公務員將被要求參加人力發展計畫，若工作表現在6個月內仍未見提升，將遭汰除。此外，政府擬在5年內達成每10名公務員之中，即有一人從事數位科技或數據資料相關工作，人數占比將達現有水準兩倍。

改革一大目標為讓公務體系的運作方式和思維模式更接近私人企業。英國政府一名發言人表示，缺乏落實政府政策所需技能、或者表現未達所需水準的公務員，將被鼓勵主動辭職。

英國公職人數近年持續上升，原因包括脫歐及COVID-19疫情 衍生的新業務與人員需求。

保守黨執政（2010至2024年）後期，歷任首相曾提出為公務體系「瘦身」並提升其服務「性價比」的願景，去年7月下台的前首相蘇納克（Rishi Sunak）政府即曾醞釀大砍近7萬名公務員。

不過，官方資料顯示，僅是自2023年底以來，英國公務體系又新增逾1萬5000名人員。2016年，英國公務員總計約38萬4000人，而據英國獨立智庫「政府研究院」今年1月發布的報告，英國公務員人數估計去年已超過51萬5000人，也就是8年內增加近34%。然而，歷次民調 結果顯示，英國民眾普遍不滿公部門服務品質。

工黨去年7月上台執政後，曾預告將推行公務體系改革。儘管政府未明確指出有意汰除的人數，英國媒體曾援引官方消息人士說法報導，恐遭開鍘的公務職缺至少有1萬個。

位階僅次於首相的英國內閣辦公廳官員麥費登（Pat McFadden）9日接受英國BBC專訪提到，政府擬實施「激進」的公務改革。他說，特別是中央政府部會，公職人員編制將縮減，以利投入更多資源於邊境 防衛、社區和監獄警務等「前線工作」。

內閣辦公廳表示，公務人員將被要求遵循以下原則：若人工智慧（AI）或其他數位科技能處理得更好、更快，就不需浪費人力做同樣的工作。