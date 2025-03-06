我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普、教宗有望角逐

編譯中心╱綜合5日電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

諾貝爾協會5日表示，今年諾貝爾和平獎有超過300個人士或組織獲得提名，目前已有政治人物聲稱，他們已提名美國總統川普和教宗方濟各角逐這個獎項。

中央社引述法新社報導，諾貝爾協會發表聲明指出，今年諾貝爾和平獎有338個候選者獲得提名，包括244名人士及94個組織。根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。

美國共和黨籍眾議員艾沙（Darrell Issa）3日曾在社群媒體X發文，宣布他將提名川普角逐諾貝爾和平獎，並稱「沒有人比他更值得獲獎」。

艾沙在X上的一篇帖文中寫道，「我將提名唐納德川普角逐諾貝爾和平獎，沒有人比他更應該獲得諾貝爾和平獎了。」伊薩的副幕僚長喬納森威爾考克斯（Jonathan Wilcox）在給「國會山報」的聲明中說，「伊薩議員最近帶領了一個國會代表團前往中東四國，他從第一手資料和幾位國家元首身上觀察到，（川普的）和平和擺脫衝突的精神是真實的，也是（得到）多邊（肯定的）。」

信中繼續寫道，「從當選到宣誓就職，川普總統一直在鼓舞和推動和平事業，而且是以一種我們多年來從未聽過的方式。」信中還說，「他所倡導的是一個沒有戰爭的世界的願望，今天我們看到這一願望在世界上的多個地區成為焦點。」

2020年9月15日，川普在美國白宮與阿拉伯聯合聯大公國（簡稱阿聯）、巴林以色列簽署亞伯拉罕協議(Abraham Accord)，阿聯與巴林兩個阿拉伯國家正式宣告與以色列關係正常化。

美國媒體隨後引述艾沙辦公室說法，艾沙提名川普是基於川普在中東問題的努力。

此外，挪威國會議員今年曾告訴國內媒體，他們已提名北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及教宗方濟各角逐這個獎項。

過去曾有四位美國總統獲得過諾貝爾和平獎：羅斯福（Theodore Roosevelt）1906年因其調停結束日俄戰爭的努力而獲獎；威爾遜（Woodrow Wilson）1919因其在第一次世界大戰後建立國際聯盟而獲獎；卡特（Jimmy Carter）2002年因其數十年來致力於促進和平、人權和經濟發展，特別是通過卡特中心所做的工作而獲此殊榮；歐巴馬（Barack Obama）2009年因其在氣候變遷領域加強國際合作而獲獎。

諾貝爾 川普 方濟各

上一則

墨西哥9學生度假失蹤 4女5男遺體被拋路邊 8雙手遭肢解

下一則

俄國在烏南、烏東占領區發護照 基輔抨擊非法企圖

延伸閱讀

日經：川普2.0不會切斷台美關係 但更複雜且難預測

日經：川普2.0不會切斷台美關係 但更複雜且難預測
彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO
川普將發布行政命令 計畫廢除教育部

川普將發布行政命令 計畫廢除教育部
國家、企業、戰爭 川普都可交易

國家、企業、戰爭 川普都可交易

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價