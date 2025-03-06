諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普、教宗有望角逐

美國總統川普。（美聯社）

諾貝爾 協會5日表示，今年諾貝爾和平獎有超過300個人士或組織獲得提名，目前已有政治人物聲稱，他們已提名美國總統川普 和教宗方濟各 角逐這個獎項。

中央社引述法新社報導，諾貝爾協會發表聲明指出，今年諾貝爾和平獎有338個候選者獲得提名，包括244名人士及94個組織。根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。

美國共和黨籍眾議員艾沙（Darrell Issa）3日曾在社群媒體X發文，宣布他將提名川普角逐諾貝爾和平獎，並稱「沒有人比他更值得獲獎」。

艾沙在X上的一篇帖文中寫道，「我將提名唐納德川普角逐諾貝爾和平獎，沒有人比他更應該獲得諾貝爾和平獎了。」伊薩的副幕僚長喬納森威爾考克斯（Jonathan Wilcox）在給「國會山報」的聲明中說，「伊薩議員最近帶領了一個國會代表團前往中東四國，他從第一手資料和幾位國家元首身上觀察到，（川普的）和平和擺脫衝突的精神是真實的，也是（得到）多邊（肯定的）。」

信中繼續寫道，「從當選到宣誓就職，川普總統一直在鼓舞和推動和平事業，而且是以一種我們多年來從未聽過的方式。」信中還說，「他所倡導的是一個沒有戰爭的世界的願望，今天我們看到這一願望在世界上的多個地區成為焦點。」

2020年9月15日，川普在美國白宮與阿拉伯聯合聯大公國（簡稱阿聯）、巴林以色列簽署亞伯拉罕協議(Abraham Accord)，阿聯與巴林兩個阿拉伯國家正式宣告與以色列關係正常化。

美國媒體隨後引述艾沙辦公室說法，艾沙提名川普是基於川普在中東問題的努力。

此外，挪威國會議員今年曾告訴國內媒體，他們已提名北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及教宗方濟各角逐這個獎項。

過去曾有四位美國總統獲得過諾貝爾和平獎：羅斯福（Theodore Roosevelt）1906年因其調停結束日俄戰爭的努力而獲獎；威爾遜（Woodrow Wilson）1919因其在第一次世界大戰後建立國際聯盟而獲獎；卡特（Jimmy Carter）2002年因其數十年來致力於促進和平、人權和經濟發展，特別是通過卡特中心所做的工作而獲此殊榮；歐巴馬（Barack Obama）2009年因其在氣候變遷領域加強國際合作而獲獎。