我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

智利大停電交通癱瘓 銅礦區停採衝擊全球市場

編譯盧思綸／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美聯社報導，南美國家智利25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥；網路與行動電話服務也中斷，全球最大銅生產商暫停採礦作業，供水也受停電影響，醫療機構、監獄和政府部門只能靠緊急發電機維持基本運作。當局緊急宣布進入緊急狀態，並且實施宵禁至26日上午6時，同時全力搶修電力供應。

大範圍停電已經造成當地多處災情和不便，內政部長托哈（Carolina Tohá）宣布，在全國部署數千名士兵，協助維持秩序和實施宵禁。

智利交通部長穆諾茲（Juan Carlos Muñoz）表示，目前全國頂多27%的交通號誌正常，他敦促民眾盡量留在家中。根據智利民眾在社群分享影片，交通號誌停擺，導致十字路口大亂。

同時，還有民眾因停電受困地鐵車廂，業者急忙疏散大批乘客。當局也宣布地鐵停駛，何時恢復另行通知。根據網友在X分享影片，地鐵站頓時一片漆黑，只能靠手機手電筒勉強照明。

不止如此，足球比賽取消、學校停課、文化活動延期，餐館酒吧與電影院等企業都遭殃。

華盛頓郵報指出，大停電將近7小時後，部分地區開始恢復供電，家家戶戶歡呼聲不斷。總統柏瑞克（Gabriel Boric）於晚間11時聲明，800萬受災戶中約有一半恢復供電。

智利國家電力調度公司（National Electrical Coordinator）總裁歐梅多（Juan Carlos Olmedo）表示，由於一條由北部送往中部首都的高壓主輸電線路發生中斷，引發用電過載和工廠停機，最終演變成大規模停電，影響智利90%的人口。

地鐵站 宵禁 電影院

上一則

南韓生育率9年首見回升 可能與疫後1大因素有關

下一則

BBC調查20年數據 全球飛安事故明顯降 空難死亡人數減

延伸閱讀

川普又把關稅矛頭對準銅 哪幾國可能遭殃？

川普又把關稅矛頭對準銅 哪幾國可能遭殃？
智利全國無預警大停電 首都全黑畫面曝 宣布緊急狀態

智利全國無預警大停電 首都全黑畫面曝 宣布緊急狀態
阿根廷森林大火跨境延燒 智利多地野火惡化

阿根廷森林大火跨境延燒 智利多地野火惡化
澤倫斯基：俄無人機夜襲敖德薩 16萬人寒冬無法供暖

澤倫斯基：俄無人機夜襲敖德薩 16萬人寒冬無法供暖

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

2025-02-22 01:29

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？