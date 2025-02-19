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納粹集中營倖存者特斯基逝世 享壽98歲

編譯中心／綜合報導
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國際奧斯威辛委員會(International Auschwitz Committee)主席、「納粹大屠殺」(Holocaust)倖存者特斯基(Marian Turski)18日逝世，享壽98歲。(路透)
國際奧斯威辛委員會(International Auschwitz Committee)主席、「納粹大屠殺」(Holocaust)倖存者特斯基(Marian Turski)18日逝世，享壽98歲。(路透)

波蘭獨立媒體政治周刊(Polityka)報導，國際奧斯威辛委員會(International Auschwitz Committee)主席、「納粹大屠殺」(Holocaust)倖存者特斯基(Marian Turski)18日逝世，享壽98歲。

政治周刊在聲明中說，「瑪麗恩(指特斯基)已經過世，他是傑出的人、是這些時代的見證人，也是我們的朋友」，並表示特斯基「的聲音已被全世界聽見」；特斯基曾在這家週刊擔任專欄作家。

第二次世界大戰1945年結束，那年1月27日，蘇聯軍隊解放了奧斯威辛-比克瑙(Auschwitz II-Birkenau)納粹死亡集中營，解救了倖存的猶太囚徒。

2005年11月，聯合國大會決議通過每年1月27日定為緬懷大屠殺遇難者的國際紀念日。自那以後，每年的這一天，國際組織和許多國家都會組織各種紀念活動，悼念遇難者，重申防止歷史悲劇重演的決心。

特斯基今年1月27日才剛出席奧斯威辛─比克瑙集中營解放80周年紀念典禮，他是現場發表談話的四名前集中營倖存者之一。

特斯基當時提醒出席紀念典禮的人士：「今時今日，我們看到反猶主義高漲，而當年正是反猶主義造成大屠殺。」

奧斯威辛是納粹德國建造的最大集中營，戰後成為奪走600萬猶太人性命的「納粹大屠殺」(Holocaust)象徵。在1940年到1945年之間，約有100萬名猶太人和逾10萬名非猶太人葬身此地。

英國國王查理三世在參訪克拉科夫(Krakow)猶太社區中心時表示：「隨著時間流逝，很遺憾地，大屠殺倖存者人數不斷減少，因此更大的紀念責任就落在我們與尚未出世的世代肩上。」

猶太 納粹 查理三世

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