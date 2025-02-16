日本青森疑失智醫偽造逾百死亡證明 逾半死因寫肺炎

日本青森縣一家醫院疑似開立假的「肺炎」死亡證明。示意圖。(Image by Parentingupstream from Pixabay)

日本 青森縣一家醫院2023年發生一名男子遭同病房病患以牙刷柄捅死的命案，院方卻開立死者死於「肺炎」的證明，涉案的院長兄弟遭警方逮捕。警方又發現該院由一名疑似罹患失智 症的老醫師簽名開立的死亡證明逾100份，大多死因寫「肺炎」。

日本讀賣新聞報導，青森縣八戶市的陸奧紀念醫院2023年3月12日深夜，73歲的男病患高橋生悅，遭同病房的59歲酒精戒斷症候群患者持牙刷柄瘋狂捅死的命案。院方為了隱匿命案，翌日開立死亡證明，將死者的死因寫是因肺炎死亡。

警方以涉嫌隱匿犯人的罪名14日逮捕該醫院61歲院長石山隆及死者高橋生悅生前的主治醫師、60歲的石山哲，這兩人是兄弟關係，兩人今天被移送檢察廳偵辦。

調查當局發現這份捏造的死亡證明是由一名當時89歲、疑似因罹患失智症入住此醫院治療的醫師簽名開立的。

調查當局後來扣押了此醫師簽名的死亡證明逾100份，其中逾半數寫的死因是「肺炎」。調查當局懷疑該醫院偽造死亡證明已常態化。

讀賣新聞報導，這名當時89歲的醫師持有醫師執照，曾服務於這家醫院。他被診斷疑似罹患腦部疾病「韋尼克腦病變」（Wernicke encephalopathy），2022年12月從別家醫院轉至陸奧紀念醫院治療。

不過，這位老醫師的長子表示，「父親連說話都難溝通，很難開立死亡證明」。

陸奧紀念醫院的職員、調查相關人士表示，這家醫院沒醫師值班的夜間，如果有病患病情惡化病逝的話，就開立由這名老醫師署名的死亡證明。老醫師於2024年死亡。