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川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看

如何安撫川普？台日韓等亞洲各國急想辦法抗關稅威脅

編譯葉亭均／即時報導
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川普10日下對進口鋼鐵徵收25%關稅。（歐新社）
川普10日下對進口鋼鐵徵收25%關稅。（歐新社）

隨著川普總統預告要徵收對等關稅，幾個對美享有巨大貿易順差的亞洲國家正急著想與川普協商，設法談判初有利的解決方案，避免被加徵關稅。

路透報導，包括台灣、日本、南韓、印度、孟加拉和越南在內，至少六個亞洲經濟體表示準備擴大採購美國液化天然氣（LNG），以縮小對美貿易順差並抵禦關稅。

CNBC報導則指出，近幾個月來，越南一直努力與華盛頓在貿易問題上找出妥協點，去年11月承諾從美國採購更多飛機、LNG和其他產品；印度政府本月初在聯邦預算中降低摩托、電子產品、關鍵礦物和鋰電池等一系列產品的關稅，印度總理莫迪也傳出準備在本周稍晚與川普會面時，討論進一步調降十幾個產業的關稅，並從美國購買更多能源和國防設備。

日本首相石破茂上周與川普會面時，已承諾將對美投資額擴大至1兆美元，高於2023年的7833億美元，而日本已經連續五年是美國最大的外國投資者。至於中國則似乎準備好與美談判，北京對一系列美國進口產品徵收的報復性關稅已於周一生效，另傳出正在醞釀對美企展開反壟斷調查，藉此增加與美談判籌碼。

巴克萊銀行分析師團隊表示，儘管川普要徵收對等關稅的細節尚不清楚，但「美國可能提高對多數亞洲新興經濟體的進口關稅」。不過，新加坡和香港除外，因為美國對這兩地有貿易順差。

根據美國人口普查局數據，在各國對美貿易順差方面，中國去年達到2,954億美元，在全世界居冠，其次是越南的1235億美元、台灣的740億美元、日本的685億美元以及南韓的660億美元。

野村控股的報告則指出，亞洲對美出口關稅稅率相對較高的中國、印度和泰國等新興經濟體面臨較高風險，而已與美國簽訂自貿協定的新加坡、南韓等已開發經濟體所面臨風險則相對較小。

野村指出，依產業來看，亞洲對農產品和運輸業徵收較高的關稅，而從政治面來說，這些關稅難以調降，不過各國可以降低對包含機動車在內運輸領域的關稅稅率。

野村預期亞洲經濟體將加速與川普談判。印度正考慮降低對30多種商品的關稅，泰國也在尋求增加乙烷和農產品等美國商品的進口。

對亞洲已開發經濟體來說，雖然對等關稅風險較小，但野村指出，如果川普的「關稅網」擴大到製藥、半導體，或重新談判自貿協定，這些國家仍可能落入關稅範圍。

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