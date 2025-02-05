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比利時內閣女性減半剩4人 遭批「退回到1970年代」

編譯中心╱綜合4日電
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比利時新總理德威弗（前左三）率內閣成員，到皇宮向國王菲力普（前中）宣誓就職。（取材自Ｘ平台）
比利時新總理德威弗（前左三）率內閣成員，到皇宮向國王菲力普（前中）宣誓就職。（取材自Ｘ平台）

比利時新政府3日上任，但因15位內閣成員僅四位女性，而被在野黨國會議員批評為「退回到1970年代」，部分新政也被質疑不利於女性。

比利時聯邦議會改選後，由五個政黨協商近八個月達成聯合執政協議，新總理德威弗（Bart De Wever）率內閣成員到皇宮向國王菲力普（King Philippe）宣誓就職。

比利時通訊社報導，相較上一屆政府剛出爐時有八位女性閣員，創下該國內閣首度女多於男的紀錄，這屆女性閣員則減半，且總理與五位副總理全都是男性，被在野的綠黨議員阿瑪西評為「一個由男性組成、為男性而存在的政府」。

另一在野的法語區社會黨領導人馬格內特也批評新內閣彷彿退回1970年代，且聯合執政協議的政策共識顯示新政府「厭女」，包括取消女性擔任高階職位的最低名額要求，並在退休金墮胎政策上皆不利於女性。

德威弗是去年6月國會改選後得票最多（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟黨魁，政黨屬性中間偏右，聯合執政的另外四黨除了荷語區社會黨屬中間偏左，其他都是中間派或右派。

在長期的財政赤字困境下，五黨聯合執政協議達成了開徵資本利得稅、縮減社會福利、收緊移民、重返核電等新政共識。

多黨制且多語區制的比利時，曾兩度創下新政府組閣協商期最長的世界紀錄，這次組閣期則是比利時自身紀錄第三長。

比利 退休金 墮胎

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