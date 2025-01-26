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中國人移居日本暴增 東京出現簡體中文出版社

編譯中心╱綜合25日電
曾在北京擔任出版社副社長的張適之，2021年移居日本，想複製過去成功的出版經驗卻發現並不容易。圖為他拉著自己在日出版的中文書前往東京大學，在中文演講活動現場賣書。(中央社)
曾在北京擔任出版社副社長的張適之，2021年移居日本，想複製過去成功的出版經驗卻發現並不容易。圖為他拉著自己在日出版的中文書前往東京大學，在中文演講活動現場賣書。(中央社)

台灣出版市場是一些中國大陸禁書的避風港，隨著到日本的中國人越來越多，現在東京也有專門出簡體中文書的出版社，創辦人盼能為「簡中」世界留存有價值的好內容。

出版人張適之（化名）在2021年舉家從北京遷居日本東京，一開始是想在日本做日文出版，把中國出版界裡的好書引介到日本，但張適之不懂日文，必須找人翻譯溝通，他發現當地出版的成本很高，「最大的誤判，是以為日本人對中國很感興趣」。他後來覺得，日本和台灣一樣，對中國有興趣的人不是那麼多。

張適之的日本出版之路像雲霄飛車，從一開始的「雄心萬丈」，變成覺得「絕無可能」，他沮喪到想要改行，直到2023年看到了轉機。

2023年6月，張適之開始參加東京大學內的中文講座，發現「怎麼這麼多說中文的人來聽講？」每場少則200人，多至500人。加上東京陸續出現了幾家中文書店，他開始想，在日本出版中文書是會有讀者的。

根據官方數據，2023年住在日本的300多萬外國人當中，中國人是數量最多的新移民，達82.2萬人。張適之觀察，早年出現在日本的中國人較多是年輕的留學生，現在則多了很多中年人，他們有一定的經濟能力，也有看書的需求，「中文閱讀的文化生態、土壤有在形成」。

從2023年底至今，一年多來，張適之創辦的「讀道社」旗下，已經出版了傅國涌的「去留之間」以及「一報一館一大學」、野夫的「故交半零落」、吳思的「頂殘」、「李慎之口述往事」5本書。這個書系叫作「存」，張適之的想法是，為簡體中文留存一些有價值的好內容。

目前張適之以日本的中文讀者為出版對象，也有赴日旅遊或短期交流的中國人把這些書帶回中國，「我不會主動往中國銷售」。

離開北京前，張適之已經做到出版社副社長。現在他是一人出版社，還兼銷售員，親自把書拉到一些書店開拓門路；透過「網紅」朋友的推薦，有時也能讓銷量明顯回升。「存」系列能否存在下去，仍面臨銷售的考驗。

近年移居日本的中國人大增，在東京註冊的「讀道社」以海外華人為對象，出版一系列簡體...
近年移居日本的中國人大增，在東京註冊的「讀道社」以海外華人為對象，出版一系列簡體中文書。這些書不需要像在中國接受審查，但面臨商業考驗，出版社創辦人張適之盼能在海外建立穩定的中文閱讀市場。(中央社)

日本 書店 移民

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