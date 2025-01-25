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民主剛果衝突急升溫 聯合國維和部隊13士兵陣亡

中央社／果瑪25日綜合外電報導

剛果民主共和國政府軍近日與叛軍組織「3月23日運動」（M23）持續在東部城市果瑪外圍激戰，衝突至少導致來自南非、馬拉威與烏拉圭等國的13名聯合國維和部隊士兵身亡。

法新社報導，盧安達支持的M23試圖向果瑪（Goma）推進之際，維和部隊陣亡士兵所屬國家今天發布了他們喪命的相關聲明。果瑪位於剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）礦產資源豐富的東部，約有100多萬人口。

民主剛果軍方發言人今天表示：「盧安達決心奪取果瑪市。」

作為回應，民主剛果政府已即刻召回駐盧安達的外交官。

非洲聯盟（African Union）與歐洲聯盟（European Union）加入國際呼籲行列，要求立即停火。

根據外交官透露，由於民主剛果戰事迅速升級，聯合國安全理事會（UNSC）提前於明天上午10時召開相關緊急會議。這場會議原定於本月27日舉行。聯合國民主剛果維和任務領導人凱塔（Bintou Keita）預計將發言。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室表示，他今天與盧安達及民主剛果總統談話時，呼籲「立即停止」在果瑪附近的戰事及M23撤退。

聯合國 馬克宏 南非

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