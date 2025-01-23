為此輕生？濟州航空撞水泥牆爆炸 機場前高層陳屍家中

韓國空港公社前社長孫昌浣21日被發現陳屍家中。（取材自YT）

南韓濟州航空波音 客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。如今，當初負責指導興建水泥牆的南韓國營機場管理公司前社長孫昌浣被發現陳屍家中。

韓聯社等報導，南韓國營機場管理公司「韓國空港公社」前社長孫昌浣21日下午6時左右，被發現陳屍在位於京畿道軍浦市山本洞的住家內，家人發現後向警方報案，警方到場後並未發現遺書，且現場並無外力入侵痕跡，初步研判為輕生身亡。目前警方仍在調查詳細死因。

孫昌浣於2018年12月至2022年2月擔任「韓國空港公社」社長，並於2020年5月負責督導務安國際機場的防空設施改良工程，而這項工程加固的混凝土土牆，被外界質疑是造成濟州航空墜機爆炸、造成179人死亡的原因。

報導指出，全南警察廳調查本部正在調查濟州航空墜機事故，相關人士指出，孫昌浣並未被列為調查對象，也不曾被以證人身分傳喚。

韓國空港公社負責管理南韓14座機場營運，包括首爾的金浦、京畿道務安、大邱、濟州島等，不包括仁川機場。

路透報導，雖然調查人員仍在調查濟州航空7C2216班機墜毀的原因，包括據傳遭到鳥擊。但專家表示，跑道末端支撐導航天線的巨大混凝土牆，有可能是使這場災難傷亡更加慘重的原因。

南韓國土交通部22日說，將拆除班機失事地點務安國際機場的混凝土牆。

在墜機事件後宣布的第一批廣泛改革中，當局說，他們將對7個機場的類似天線建造新地基或做其他調整，將天線安裝在地面以下，或採用易摧毀的結構，以降低風險，這些機場包括務安國際機場和韓國最繁忙機場之一的濟州國際機場。