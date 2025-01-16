尹錫悅被拘留 最慘下場遭彈劾、解職、判重刑

南韓總統尹錫悅的支持者15日在首爾總統官邸附近集會，現場螢幕播放尹錫悅被捕後公布的預錄畫面，為宣布戒嚴辯護。（美聯社）

南韓 檢警15日拘提遭國會彈劾 停職的總統尹錫悅 ，他被控的內亂罪，是南韓總統沒有豁免權的少數罪名之一，一旦被判有罪，將面臨巨額罰款、終身監禁甚至死刑，雖南韓已暫緩執行死刑，但最糟糕的情況是被判重刑並被憲法法院趕下台。

尹錫悅可被拘留接受偵訊最多48小時，公調處接著必須決定釋放或向法院聲請羈押，法界咸認公調處會向法院聲請羈押尹錫悅20天，聲請理由包括罪證確鑿、有逃亡及滅證之虞，而法院既已批准以內亂罪核發拘票，應也會准予檢方的羈押聲請。

羈押期限為20天，檢方必須在20天內起訴，起訴後將由法院裁定是否繼續羈押。據了解，公調處與最高檢察廳達成共識，公調處會在羈押屆滿前十天將案件移給檢方起訴。

政治方面，尹錫悅彈劾案正在憲法法院審理，在2月初之前已安排五次開庭，最近一次是16日。由於尹錫悅這兩天將在公調處應訊，16日恐難到憲法法院出庭，往後他是否會出庭仍不確定。

南韓憲法法院去年12月14日收到尹錫悅彈劾案，八名法官必須在180天內作出裁決，若有六人以上認可彈劾案，彈劾就成立，尹錫悅將被解除總統職務，60天內重新舉辦總統大選。若判決彈劾案不成立，尹錫悅可復職。由於憲院有兩名法官將於今年4月18日卸任，韓媒普遍預料憲院將在兩人卸任前裁定彈劾案。

尹錫悅上月宣布戒嚴，引發動盪持續至今，許多南韓民眾擔心民主的未來，連主要盟邦美國都相當擔憂。紐約時報說，尹錫悅宣布戒嚴，威脅南韓歷經數十年才得之不易的民主，英國衛報則說，如今他終於被捕，顯示法治正占上風。