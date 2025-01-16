我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

尹錫悅被拘留 最慘下場遭彈劾、解職、判重刑

編譯中心／綜合15日電
南韓總統尹錫悅的支持者15日在首爾總統官邸附近集會，現場螢幕播放尹錫悅被捕後公布的預錄畫面，為宣布戒嚴辯護。（美聯社）
南韓總統尹錫悅的支持者15日在首爾總統官邸附近集會，現場螢幕播放尹錫悅被捕後公布的預錄畫面，為宣布戒嚴辯護。（美聯社）

南韓檢警15日拘提遭國會彈劾停職的總統尹錫悅，他被控的內亂罪，是南韓總統沒有豁免權的少數罪名之一，一旦被判有罪，將面臨巨額罰款、終身監禁甚至死刑，雖南韓已暫緩執行死刑，但最糟糕的情況是被判重刑並被憲法法院趕下台。

尹錫悅可被拘留接受偵訊最多48小時，公調處接著必須決定釋放或向法院聲請羈押，法界咸認公調處會向法院聲請羈押尹錫悅20天，聲請理由包括罪證確鑿、有逃亡及滅證之虞，而法院既已批准以內亂罪核發拘票，應也會准予檢方的羈押聲請。

羈押期限為20天，檢方必須在20天內起訴，起訴後將由法院裁定是否繼續羈押。據了解，公調處與最高檢察廳達成共識，公調處會在羈押屆滿前十天將案件移給檢方起訴。

政治方面，尹錫悅彈劾案正在憲法法院審理，在2月初之前已安排五次開庭，最近一次是16日。由於尹錫悅這兩天將在公調處應訊，16日恐難到憲法法院出庭，往後他是否會出庭仍不確定。

南韓憲法法院去年12月14日收到尹錫悅彈劾案，八名法官必須在180天內作出裁決，若有六人以上認可彈劾案，彈劾就成立，尹錫悅將被解除總統職務，60天內重新舉辦總統大選。若判決彈劾案不成立，尹錫悅可復職。由於憲院有兩名法官將於今年4月18日卸任，韓媒普遍預料憲院將在兩人卸任前裁定彈劾案。

尹錫悅上月宣布戒嚴，引發動盪持續至今，許多南韓民眾擔心民主的未來，連主要盟邦美國都相當擔憂。紐約時報說，尹錫悅宣布戒嚴，威脅南韓歷經數十年才得之不易的民主，英國衛報則說，如今他終於被捕，顯示法治正占上風。

尹錫悅 彈劾 南韓

上一則

麥肯錫報告：富國生育率崩跌損勞動力 須借鏡日本延退休

下一則

尹錫悅9000字親筆信致人民 喊冤：戒嚴是總統權力非犯罪

延伸閱讀

法律面前人人平等…尹錫悅遭逮 前路坎坷

法律面前人人平等…尹錫悅遭逮 前路坎坷
話題王尹錫悅 從明星檢察官到首位被捕在任總統

話題王尹錫悅 從明星檢察官到首位被捕在任總統
尹錫悅被捕後 年約60歲男子在公調處外自焚重傷

尹錫悅被捕後 年約60歲男子在公調處外自焚重傷
尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵

尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料