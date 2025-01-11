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瓜地馬拉海外移民去年匯款215億美元回國 占全國2成GDP

編譯中心／綜合10日電

瓜地馬拉政府統計，去年瓜國海外移民匯回母國的款項高達215億美元，打破歷年紀錄，比起前年2023年更是成長了近9%，其中絕大多匯款來自美國。

這些匯款不僅占了瓜地馬拉全年國民生產毛額（GDP）的20%，更刺激消費促進經濟發展，最重要的，照顧了瓜國境內上百萬家庭，是瓜國經濟社會穩定的基礎。

瓜地馬拉是拉丁美洲海外匯款第二多的國家，僅次於墨西哥。但就移民人數來看，墨西哥在美國有3800萬的移民，至於瓜地馬拉移民在美國境內只有320萬人。而自拜登政府上台後，對於移民政策較為寬鬆並且開放更多居留的機會，也讓瓜地馬拉合法或非法的移民人數持續增加。

不過在破紀錄的匯款金額背後，瓜國內部也出現反省的聲音。瓜地馬拉《自由新聞報》社論指出，215億美元的歷史數字，卻也凸顯悲傷的現實，就是瓜地馬拉持續在失去年輕的勞動力、智慧和才華，而珍貴的人口紅利也不斷外流。

此外，瓜國年輕人赴海外工作，不只要面對家庭的分離、充滿各種危險甚至會送命的旅程，甚至經常因為將家庭房產作為旅費的擔保品，而面臨失去棲身之所的困難。

社論中點名政府的冷漠甚至唯利是圖，讓人無法接受。例如瓜地馬拉前總統莫拉萊斯（Jimmy Morales），在2018年一次公開演講中，居然表示如果美國總統川普要蓋邊界圍牆，瓜地馬拉願意「提供廉價的勞動力」。莫拉萊斯的發言引爆爭議，更被批評為喪權辱國。而在他任內，瓜地馬拉人才流失更是急速加劇。

媒體也指出，當瓜地馬拉的政府和經濟愈來愈依賴來自美國的移民匯款，在和美國協商處理移民問題時，就更為棘手也失去籌碼。

移民 墨西哥 拜登

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