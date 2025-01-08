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搶東南亞頭香 印尼變成金磚第10國 學者擔憂1件事

編譯中心／綜合7日電

印尼成為金磚國家（BRICS）的第10個成員國，也是第一個來自東南亞的國家，印尼政府與商界樂觀其成，學界憂喜參半，一方面認為，此舉進一步擴大印尼在全球範圍內的影響力，且有助於「全球南方」國家的合作，另一方面認為，金磚國家已非純粹的經濟集團，西方國家可能對此感到擔憂，而對印尼實施反制措施。

印尼學者表示，印尼加入金磚國家，將有助於推動與中國、俄羅斯及其他成員國的關係，但同時也擔心，印尼在國際上的地位可能改變，以及西方是否採取反制措施。

印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）講師伊卡桑（Muhamad Iksan）表示，印尼加入金磚國家是種策略，與印尼過去自由與積極的傳統外交路線一致，並認為，未來印尼將會加強與金磚國家領導下的「全球南方」國家的合作，但仍須有更具體的計畫。

不過，其他學者並未如此樂觀，像是印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員哈比（Muhammad Habib）就指出，金磚國家已不再是純粹的經濟組織，而是具有某些共同盼望和抱負的地緣政治組織。

他認為，印尼成為金磚成員國可能引發西方國家的憂慮，不過，他更關注印尼是否擁有自己的計畫和策略。

哈比表示，無論如何努力隱藏金磚國家成員間分裂的議程或現實，外界都會將金磚國家與俄羅斯和伊朗等「修正主義強權」（revisionist power）連結在一起，因此，印尼成為金磚成員國後將衍生另一問題，即印尼在多大程度上與這些國家持有相同願景。

印尼 俄羅斯 東南亞

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