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英國麥當勞挨告 逾700年輕勞工指控職場歧視騷擾

中央社倫敦7日綜合外電報導
圖為麥當勞於倫敦門市。
圖為麥當勞於倫敦門市。

英國麥當勞公司（McDonald's UK）多起職場騷擾指控2023年經媒體披露後，利戴律師事務所（Leigh Day）今天表示，有700多名年輕勞工向英國麥當勞提告。

法新社報導，利戴律師事務所代表多名現任與前任員工向這家美國速食巨擘求償，這些原告在麥當勞工作時年齡不到20歲。

利戴律師事務所在新聞稿中表示，他們的「當事人描述遭受歧視、恐同、種族主義、殘障歧視與騷擾的經歷」，並說涉及的門市超過450間。

在這些員工提告前，英國廣播公司（BBC）曾於2023年7月的調查報導中，披露受害者的證詞。

這家速食連鎖店是英國規模最大的雇主，旗下約有17萬名員工，其中許多是年輕勞工，包括青少年。

麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅（Alistair Macrow）今天針對另一項有關就業權益議題前往國會作證時，有國會議員問到騷擾指控。他說，原告描述的「這些指控是令人厭惡、不可接受，且是麥當勞所不容許的」。

他又說，過去一年，有29名工作人員因涉嫌性騷擾而遭解雇。

麥克羅2023年11日就曾在國會委員會上表示，他「下定決心要根除這些行為」，公司已開設一個專家小組調查這些指控。然而，工會向同一個國會委員會表示，情況並沒有改善。

麥當勞也表示，已設置線上系統，讓公司直營與加盟門市的員工能匿名發聲。

根據利戴律師事務所聲明，一名19歲匿名員工表示：「我必須應付經理與其他工作人員的恐同言論。」他又說：「我的經理說，如果我沒有辦法應付，那我應該直接離職。」

利戴律師事務所表示，另一名年輕員工聲稱一再有人對他伸出狼爪，還有人聲稱有經理在值班時不當觸摸年輕員工。

英國麥當勞2019年也面臨騷擾指控，當時，麵包師、食品及相關行業工聯（Bakers, Food and Allied Workers Union）聲稱有超過1000名女員工淪為性騷與性虐的受害者。

麥當勞 勞工 性騷擾

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