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尹錫悅逮捕令6日到期 南韓公調處：轉交警方執行 擬聲請延長

編譯盧思綸／即時報導
南韓民眾5日聚集街頭，要求逮捕停職中總統尹錫悅。(美聯社)
南韓民眾5日聚集街頭，要求逮捕停職中總統尹錫悅。(美聯社)

在法院簽發的逮捕令即將在南韓6日午夜到期前，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）6日正式致函警察廳，要求接手執行對總統尹錫悅的逮捕令；對此警方告訴韓聯社，內部正在進行關於此行動的法律審查，而南韓SBS電視台報導，公調處預計本日將向法院聲請延長逮捕令。

公調處3日首度率警方前往首爾漢南洞官邸，執行對停職中總統尹錫悅的逮捕令，不過遭到總統警護處抵制，雙方僵持近5小時後，公調處無功而返。

事後，尹錫悅辯護團隊稱逮捕令與搜查行動違法違憲，指控公調處處長吳東運3日指揮特調隊企圖對尹錫悅執行逮捕及搜查令的行為「是非法的」，並解釋說，吳東運不具備警方的調查指揮權，但他仍與100多名特調隊成員一同企圖執行違憲且非法的逮捕令。

除此之外，尹錫悅團隊也針對逮捕行動向法院提出異議，不過已經在5日遭駁回。

尹錫悅自去年12月草率戒嚴遭彈劾與調查後，公調處一直與警方和國防調查單位進行聯合調查。

由於逮捕令效期只到6日午夜，外界原本預料公調處5日將有動作。但公調處以江原道大雪預警，及代理總統崔相穆尚未回覆公調處請他指示總統警護處應配合逮捕的公文，決定5日不執行逮捕。

尹錫悅 南韓 彈劾

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