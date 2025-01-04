日本9天年假收假高峰 新幹線民航機近班班客滿

日本新年假期接近尾聲，4日出現收假人潮，欲返回工作崗位的人潮造成新幹線及民航機幾乎班班客滿。圖為之前停靠在JR東京站的新幹線列車。（中央社）

日本 部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）已近尾聲，今天開始出現收假高峰，欲返回工作崗位的人潮造成新幹線及民航機幾乎班班客滿，高速公路也出現塞車潮。

加上新年假期前後的週休二日，日本部分民眾今年最多能放到9天連假。日本放送協會（NHK）報導，各家JR公司表示，新幹線截至上午11時止，全車對號座的東海道新幹線除了一早外，各車次幾乎客滿；而部分上越新幹線車次的自由座乘車率已超過100%。

至於下午的部分，已知東海道新幹線、東北新幹線、秋田新幹線及北陸新幹線，開往東京的各車次對號座幾乎客滿。

空中航班今天同樣出現收假高峰，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空（Japan Airlines）表示，各地機場前往東京羽田機場及大阪機場的全天航班幾乎客滿。

部分高速公路也出現塞車潮，預料到了下午車流仍壅塞。

TBS電視台報導，位於千葉縣的成田機場今天一早就能看到拖著大行李箱攜家帶眷的旅客，預估今天一整天有近5萬人結束海外度假行程返回日本。

從斐濟回日本的旅客說，在當地玩了8天，打了3輪高爾夫球，不過因為還沒有吃「跨年 蕎麥麵」（年越しそば），所以接下來要去吃蕎麥麵。