尹錫悅支持者喊「停止竊取」 盼引川普共鳴

南韓總統尹錫悅的支持者沿用川普支持者所喊的「停止竊取」口號，希望即將再度入主白宮的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。(路透)

遭到彈劾的南韓 總統尹錫悅 的支持者沿用因美國總統當選人川普 而普及的「停止竊取」這句口號，期盼即將就職的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。

路透報導，尹錫悅的支持者3日天還未亮就在總統官邸外集結，以防他遭到拘提，有人高舉英文書寫的「停止竊取」(Stop the Steal)，這是2020年美國大選川普落敗，川粉質疑選舉結果時喊出的口號。

尹錫悅去年12月3日實施短命戒嚴而面臨叛亂罪的刑事調查，南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)3日試圖拘提他，遭到總統警衛處和軍警阻攔，他才得以躲過。

本月20日將再度入主白宮的川普尚未針對尹錫悅當前處境置評。川普陣營與尹錫悅支持者沒有明確關係。

不過在社群媒體平台X用韓文搜尋「#停止竊取」或「選舉舞弊」等主題標籤時可以發現，南韓民眾最近上傳包含哏圖的貼文，設計靈感似乎受到川普招牌口號「讓美國再次偉大」(MAGA)的啟發。

尹錫悅為自己行動辯護的手法跟川普的政治語言有相似之處。尹錫悅曾提及投票違規的可能性，以及捍衛國家免於內外部敵人攻擊。

南韓中央選舉管理委員會表示，去年曾為處理「安全漏洞」問題諮詢情報機構，但沒有跡象顯示北韓駭客入侵選舉系統，而且投票是以紙本進行。

「選舉舞弊」議題已經成為尹錫悅支持者關注焦點，他們認為宣布緊急戒嚴令具有正當性，現在更希望他們的關切能夠得到川普共鳴。