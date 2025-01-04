我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

尹錫悅支持者喊「停止竊取」 盼引川普共鳴

編譯中心／綜合報導
南韓總統尹錫悅的支持者沿用川普支持者所喊的「停止竊取」口號，希望即將再度入主白宮的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。(路透)
南韓總統尹錫悅的支持者沿用川普支持者所喊的「停止竊取」口號，希望即將再度入主白宮的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。(路透)

遭到彈劾的南韓總統尹錫悅的支持者沿用因美國總統當選人川普而普及的「停止竊取」這句口號，期盼即將就職的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。

路透報導，尹錫悅的支持者3日天還未亮就在總統官邸外集結，以防他遭到拘提，有人高舉英文書寫的「停止竊取」(Stop the Steal)，這是2020年美國大選川普落敗，川粉質疑選舉結果時喊出的口號。

尹錫悅去年12月3日實施短命戒嚴而面臨叛亂罪的刑事調查，南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)3日試圖拘提他，遭到總統警衛處和軍警阻攔，他才得以躲過。

本月20日將再度入主白宮的川普尚未針對尹錫悅當前處境置評。川普陣營與尹錫悅支持者沒有明確關係。

不過在社群媒體平台X用韓文搜尋「#停止竊取」或「選舉舞弊」等主題標籤時可以發現，南韓民眾最近上傳包含哏圖的貼文，設計靈感似乎受到川普招牌口號「讓美國再次偉大」(MAGA)的啟發。

尹錫悅為自己行動辯護的手法跟川普的政治語言有相似之處。尹錫悅曾提及投票違規的可能性，以及捍衛國家免於內外部敵人攻擊。

南韓中央選舉管理委員會表示，去年曾為處理「安全漏洞」問題諮詢情報機構，但沒有跡象顯示北韓駭客入侵選舉系統，而且投票是以紙本進行。

「選舉舞弊」議題已經成為尹錫悅支持者關注焦點，他們認為宣布緊急戒嚴令具有正當性，現在更希望他們的關切能夠得到川普共鳴。

尹錫悅 川普 南韓

上一則

「火燒屁股」又「連環燒車」大馬重機展火舞出包影片瘋傳

下一則

北韓官媒罕見評論「南韓亂局」 美日外長將相繼訪南韓

延伸閱讀

法官暗示川普「不會入獄」 美首位被定罪總統宣誓就職

法官暗示川普「不會入獄」 美首位被定罪總統宣誓就職
強生連任眾院議長 川普讚美國光明未來徵兆

強生連任眾院議長 川普讚美國光明未來徵兆
川普喊買後 格陵蘭總理新年演說強調追求獨立願望

川普喊買後 格陵蘭總理新年演說強調追求獨立願望
川普將上任 義大利總理讚馬斯克是時代偉人

川普將上任 義大利總理讚馬斯克是時代偉人

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣