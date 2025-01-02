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義大利全國最嚴規定 米蘭公園、車站、街道…都禁菸

編譯中心／綜合1日電

從1月1日起，義大利金融與時尚之都米蘭將執行全國最嚴格的禁菸令，吸菸者在市區街道或擁擠的公共場所點菸將面臨40歐元至240歐元（約248美元）不等的罰鍰。

央廣引述法新社報導，米蘭市議會在2020年通過空氣品質法令，要求逐步展開嚴格禁菸。

自2021年起，公園、遊樂場、公車站和運動場所都禁止吸菸。

最新的禁菸規定則從1日開始生效，適用地點為「所有公共場所，包括街道」，但「可與其他人保持至少10公尺距離的隔離地點」除外。

米蘭坐落於義大利工業區波河河谷，道路交通壅塞，是歐洲空氣汙染最嚴重的城市之一。

義大利於1975年首次實施全國禁菸令，禁止在大眾運輸工具、教室和其他特定區域吸菸。2005年，這項禁令擴大到所有封閉的公共場所，使義大利成為當時歐洲國家禁菸的先驅。

根據義大利國家統計局2023年的資料顯示，大約19%的義大利人有抽菸的習慣，低於歐盟平均值的24%。

世界衛生組織統計，大約85%的肺癌病例歸因於吸菸，而肺癌是全球致死率最高的癌症。在歐洲，吸菸人數最少的國家是瑞典，只有8%的人口吸菸。吸菸比率最高的是保加利亞，占該國人口37%。

義大利 瑞典 癌症

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