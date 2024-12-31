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還原濟州空難救援過程 空姐被壓機尾金屬櫃下求救

編譯徐榆涵／即時報導
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）

南韓濟州航空29日發生179人罹難的重大空難意外，全機僅2名坐在機尾的空服員倖存，消防人員還原2人獲救的當下情況，稱他們當時聽到機尾傳來呼救聲，隨後看到33歲男性空服員受傷，是第一位獲救者。而25歲女性空服員則受困倒塌的金屬櫃之下，消防人員使用液壓器具才將她成功救出。

NEWS 1報導，全羅南道消防本部31日指出，當時2名空服員剛好坐在機尾，因為衝撞造成機尾脫落，才得以生還。消防隊在29日上午9時14分，即事故發生的11分鐘後抵達現場。

消防人員回憶道，當時跑道末端冒出熊熊大火，濃煙衝天，所有人迅速靠近因受到撞擊而脫落的機尾。當時機尾入口處已經起火，但內部傳來「救命」的呼救聲，因此救難人員立刻開始初步滅火，隨後進入機尾搜救。

消防人員先是發現33歲的男性空服員受傷並且站立在機尾，因此立刻將他救出，而另一名25歲女空服員則受困於倒塌的金屬櫃之下。當天上午9時23分，救援人員首先將男性空服員帶出。9時50分時，救援隊繼續使用液壓設備抬起金屬櫃，並將女空服員救出。

參與救援的消防隊員回憶，當時女性空服員意識清醒且能與人交談，但男性空服員因受到嚴重衝擊，神情恍惚。事後，男性空服員被送往醫院時，仍對事故過程記憶模糊，醒來後更詢問身旁的人，「我怎麼會在這裡？」

2名受傷空服員目前已經被送往首爾醫院繼續後續治療，目前皆已沒有生命危險。

濟州航空則表示，將會全力支援2名倖存員工，強調會提供所有必要幫助，直到他們完全康復，而在康復後也會根據本人意願協商是否調職。

濟州航空 南韓

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