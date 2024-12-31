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濟州航空空難唯二倖存者 空姐頭腳傷 空少恐全癱

編譯中心／綜合30日電
南韓濟州航空179死空難後，竟有郵輪在漢江水域施放煙火。（取材自Ｘ平台）
南韓濟州航空179死空難後，竟有郵輪在漢江水域施放煙火。（取材自Ｘ平台）

南韓濟州航空（Jeju Air）7C2216客機29日失事釀成179人喪命，倖存者之一的33歲李姓空少儘管意識清楚，但醫師表示他恐怕有「全身癱瘓」等後遺症。

綜合韓媒報導，李姓空少原先被送往木浦韓國醫院，30日下午轉院至梨花女子大學首爾醫院治療，梨花女子大學首爾醫院院長朱雄（譯音）30日晚召開記者會，他說由於李姓空少有嚴重外傷，加上對康復並無幫助，因此醫療團隊並未細問事故情況，不過他說空少告訴他：「當我醒來，我意識到獲救了。」

被問及李姓空少是否失憶時，朱雄表示空少「完全可以溝通」，但尚無法判斷是否失憶，目前團隊固定住他的頸椎，雖然他不能移動脖子，但能透過眼神交流，並回答問題。另外李空少目前沒有明顯腦震盪情形，但團隊還要進行核磁共振檢查，診斷是否有腦部損傷。

朱雄表示，李姓空少全身有五處骨折，包括兩塊胸椎、一根左肩胛及兩根左肋骨，但由於患者有頸神經腫脹及神經退化症狀，研判後續可能會出現全身癱瘓等後遺症，目前患者正接受重症監護，另外也將安排精神科進行心理治療。

朱雄表示，空少頭皮上有七公分傷口，不過頭骨內部沒有出血或腫脹問題。

另一名倖存25歲女空服員Koo Mo也已於30日晚間轉院至首爾峨山醫院，她的腳踝及頭部受傷，但沒有生命危險。

據韓聯社報導，當南韓舉國同悲之際，29日晚間竟有郵輪在首爾汝矣島附近的漢江水域施放煙火，引來各界撻伐，當局目前已勒令業者停止營運郵輪半年。

據悉，首爾市政府29日下午2時40分許，要求「現代海洋休閒公司」停止煙火活動，沒想到業者仍然在晚間6時30分許照常舉行，照片和影片在社群媒體曝光後引發大量網友痛罵。

首爾市府指出，當局一直和該公司合作推廣「漢江韓流煙火郵輪」，經常免費邀請弱勢群體搭乘，但業者竟然無視政府通知強行點燃煙火，因此勒令現代海洋休閒公司到明年6月為止都不能在漢江的京仁運河、元曉大橋營運郵輪。

南韓濟州航空7C2216客機29日失事釀成179人喪命，其中一名倖存的33歲李姓...
南韓濟州航空7C2216客機29日失事釀成179人喪命，其中一名倖存的33歲李姓空少恐有「全身癱瘓」等後遺症。圖為南韓救難人員29日在失事現場救出一名傷者。（美聯社）

南韓 社群媒體 濟州航空

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