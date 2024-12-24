天冷+感冒 教宗取消窗口祈禱 改線上直播

天氣嚴寒加上感冒，教宗方濟各原定每周日在宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場信友誦念三鐘經（Angelus），29日改線上進行。(路透)

梵蒂岡 21日發布聲明，由於現年88歲的羅馬天主教教宗 方濟各（Pope Francis）罹患感冒，原定每周日在宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）信友誦念三鐘經（Angelus）的活動，22日將改為線上進行。

中央社引述法新社報導，根據Telegram上以義大利 文發布的聲明，由於天氣嚴寒，加上教宗近日出現感冒症狀，教宗預定22日在他居住的聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）教堂內透過網路直播的方式主持主日三鐘經。

梵蒂岡表示，這項決定背後也有考慮到教宗未來一周的繁忙行程。

2025年是天主教每25年一度的禧年（Jubilee）。禧年是天主教徒朝聖、敬拜、贖罪的重要時節；在今年12月24日聖誕夜，聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的聖門將開啟，教宗將給予朝聖者赦免罪愆的祝福，並主持子夜彌撒。

在耶誕節當天，教宗將主持另一場彌撒，並發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

12月26日聖斯德望日（St. Stephen's Day），教宗將前往羅馬瑞比比亞（Rebibbia）監獄主持彌撒。