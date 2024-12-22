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工作甚至還沒展開 法國內閣尚未敲定 民調：66%民眾已對新總理不滿

中央社／巴黎22日綜合外電報導
法國新任總理貝胡（Francois Bayrou）在聖誕節之前仍忙於籌組內閣，如今卻面臨新挑戰，他的民意支持度創下歷史新低。（歐新社）
法國新任總理貝胡（Francois Bayrou）在聖誕節之前仍忙於籌組內閣，如今卻面臨新挑戰，他的民意支持度創下歷史新低。（歐新社）

法國新任總理貝胡（Francois Bayrou）在聖誕節之前仍忙於籌組內閣，如今卻面臨新挑戰，他的民意支持度創下歷史新低。

貝胡的工作甚至都還沒正式展開，法國公眾意見機構（Ifop）為「星期日報」（Journal du Dimanche）所做的新民調發現，有66%受訪民眾對貝胡表現並不滿意。

只有34%受訪者表示，對這位新任政府首長感到滿意或非常滿意。

法國公眾意見機構指出，從1959年以來，還沒有見過一位總理在上任時獲得如此低的支持度。

這份民調訪問了2004位法國民眾，調查時間為12月11日至18日。

貝胡是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內的第6任總理，也是2024年至今的第4位總理，今年以來前3位總理的任期一個比一個還短。

貝胡的前一任巴尼耶（Michel Barnier）是法國任期最短的總理，僅3個多月就下台。

他於12月13日接受任命，目前尚未向馬克宏提交內閣人選。

但貝胡20日告訴法國第2電視台（France 2），他希望自己的新內閣團隊能於週末出爐，或「無論如何在聖誕節之前」敲定。

馬克宏 聖誕節 民調

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