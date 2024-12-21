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德國聖誕市集衝撞事件 現場哀傷氣氛開始飄政治味

中央社／馬德堡市21日綜合外電報導
12月21日，人們在德國馬格德堡悼念聖誕市場遭襲擊事件遇難者。（新華社）
12月21日，人們在德國馬格德堡悼念聖誕市場遭襲擊事件遇難者。（新華社）

德國馬德堡市（Magdeburg）發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件後，許多民眾至一間俯瞰市集的教堂獻花並悼念死者，但最初哀傷的氣氛已出現愈來愈濃的政治氣息。

路透報導，這起攻擊事件造成5死200多人傷，而事發後氛圍的轉變，反映出境內在移民議題意見分歧、極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持度暴升之下，所陷入的政治緊張局勢。

有關當局已逮捕一名來自沙烏地阿拉伯、曾發表反伊斯蘭言論的男嫌，但說犯案動機尚不明朗。

最初，當民眾在教堂外擺放鮮花時，現場只有滿滿的哀傷氣氛。

但由於這次馬德堡市聖誕市集事件，讓人們想起2016年一名和激進組織伊斯蘭國（Islamic State）有關聯的男子，駕駛卡車衝向人群造成大量死傷，社群網路上因此有人開始把兩件事進行比較。

後來發現，這次事件嫌疑人是一名在德國居住了18年的精神科醫師，過去曾在社群媒體發文批評伊斯蘭教，並表達贊同極右翼的觀點。這項發現促使極右翼陣營出面滅火。

深受德國極右翼歡迎的奧地利人士塞爾納（Martin Sellner）在社群媒體發文指出，嫌疑人的動機「似乎相當複雜」，並補充說嫌疑人「討厭伊斯蘭教，但更討厭德國人」。

雖然德國政界包括總理蕭茲（Olaf Scholz）等人均到場獻花，等到德國另類選擇黨聯合主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）現身，人群中已擠滿了年輕人，他們響應該黨青年派系在社群媒體發出的號召，從德東各地趕來參加守夜活動。

德國另類選擇黨在德國東部特別受歡迎，今秋在3個地方選舉拿下第一或第二的表現，且放眼在明年2月的全國選舉取得更多斬獲。

聚集在馬德堡市的支持者當中，許多人佩戴著與新異教主義（neopaganism）有關，或其他與極右翼掛勾之神秘主義運動相關的符號。

例如，一名自稱來自德國選擇黨青年派系的年輕人，身上就有著描繪北歐神話中雷神之鎚的護身符。這名婉拒透露姓名的年輕人說：「我是古代神明的信徒。」

內政部長費瑟（Nancy Faeser）憂心，這次攻擊事件可能遭極右翼分子利用，但表示幾乎沒有方法可以阻止這些看似協調過的集會行動。

「我國有集會的自由。」她說：「我們須竭盡全力避免這次的攻擊遭任何一方濫用。」

12月21日，在德國馬格德堡，一男子為襲擊事件遇難者點燃蠟燭。（新華社）
12月21日，在德國馬格德堡，一男子為襲擊事件遇難者點燃蠟燭。（新華社）

德國 社群媒體 蕭茲

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