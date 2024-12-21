駕車衝撞聖誕市集釀5死 沙裔嫌曾預告「德國將發生大事」

德國民眾21日自發到事發附近一座教堂獻花悼念。(美聯社)

德國 薩克森–安哈特邦馬德堡市20日晚間一名沙烏地阿拉伯 裔男子駕車衝撞聖誕市集人群，造成5人死亡、200多人受傷，而德國安全官員表示，沙國當局多次警告德國這名嫌犯，他曾在社群媒體 預告「德國將發生大事」。

金融時報報導，沙國已經多次警告德國有關這名自稱前穆斯林的沙國異議人士，但不清楚警方是否有採取事先行動。

衛報報導，凶嫌是來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師，自2006年起旅居德國，10年後申請庇護，住在薩克森–安哈特。當時他開一輛租來黑色寶馬SUV衝撞無辜民眾，一度將人撞飛到空中，死者包含一名年約9歲的女童。

美聯社報導，當局尚未公開嫌犯姓名，但幾家德國媒體已根據隱私法隱去姓氏，並以塔利布（Taleb A.）為名的男子。

法醫科學家正在調查塔利布可能故意關閉緊急煞車裝置，以求最大限度發揮衝撞殺傷力。

當被問及動機時，檢察官諾彭斯（Horst Walter Nopens）回應，「犯罪背景可能是不滿德國對待沙國難民的處理方式」。

報導指出，塔利布自詡伊斯蘭教批評者兼沙國婦女捍衛者，曾在社群平台發表許多暴力威脅，包含希望殺害前總理梅克爾，因為她允許難民進入德國、「將歐洲伊斯蘭化」。

路透報導，此事反映德國因移民問題加劇的政治對立，以及極右派另類選擇黨人氣不斷上升。