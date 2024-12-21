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曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

中央社／東京21日專電
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

日本首相石破茂21日上午參觀由東京寫真記者協會主辦的第65屆2024年報導寫真展（攝影展）。展場上約有300幀照片，包括今年一月發生強震的能登半島受災孩童的照片，讓他印象深刻，感觸良多。

2024年報導攝影展展出的照片包括今年1月能登強震受災孩童在災民收容所擠在棉被的照片、效力於美國職棒大聯盟道奇隊的日籍選手大谷翔平的照片、美國總統大選當選人川普（Donald Trump）競選期間遭槍傷的照片、烏克蘭遭俄羅斯侵略，民眾在戰火下生活的照片等。

石破觀展後在他今年9月當選自民黨總裁（黨主席）的照片上簽名寫：「內閣總理大臣 石破茂」。照片中的石破滿臉笑容地坐在總裁室的椅子上。

被媒體問及對此展哪一幀照片印象最深刻時，石破答說：「就是能登半島的照片。強震後，9月還發生大水災，災民哀嘆為何只有自己兩度受災。水災後，我曾到災區視察，深思國家應該對陷絕望深淵的災民做什麼事。」

石破表示，這與他想創設「防災廳」單位的構想有關。

被媒體問及對這一年的感想時，石破表示，「世界處於對立、分裂、戰爭與國內局勢混亂的情況多，這一年是歷史的轉捩點。」他還表示，「如何阻止對立、分裂、戰爭等情況，是我們明年的課題。這不僅是日本的課題，也是世界的課題」。

第65屆2024年報導攝影展於12月11日至22日在位於東京的日本橋三越百貨店本店本館7樓展出。巡迴展預定27日至2025年1月6日在銀座三越新館7樓，2025年1月11日至4月20日在橫濱市的日本新聞博物館展出。

日本 石破茂 美國總統大選

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